Vereine - Frühstücken zu Referaten

Neues Luzerner Museum Konzept stösst auf viel Zustimmung – doch drängendste Frage nach dem Standort bleibt unbeantwortet

Die Luzerner Regierung will das Historische und das Naturmuseum zu einem neuen Museum zusammenführen. Das vorgelegte Konzept kommt bei den Parteien in der Vernehmlassung gut an. Jedoch kritisieren sie, dass die Standortfrage noch immer ungeklärt ist.