Führungsdefizite des Gemeinderats: Externer Bericht fordert striktere Selbstkontrolle der Verwaltung in Neuheim Der Bericht einer Zürcher Beratungsfirma, die im Frühjahr die Organisation im Gemeindehaus überprüfte und einen Teil der Angestellten befragte, liegt vor. Manche Bereiche werden allerdings nicht veröffentlicht. Raphael Biermayr 06.11.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Die Qualität der Arbeit wird von allen Involvierten mehrheitlich auf einem guten bis sehr guten Stand gesehen. Es liegen keine stichhaltigen Gründe vor, daran zu zweifeln», heisst es im Bericht einer Beratungsfirma, die im vergangenen Frühjahr die Organisation der Gemeindeverwaltung in Neuheim überprüfte.

Auf diese positive Grundaussage folgen im unserer Zeitung vorliegenden Dokument einige «Aber». So ist beispielsweise von Führungsdefiziten seitens des Gemeinderats und der Abteilungsleiter die Rede. Der Gemeinderat wird angehalten, «Leistungsstandards für die wichtigsten Aufgaben der Verwaltung zu verabschieden». Denn manche Verwaltungsangestellten seien nicht sonderlich effizient im Erfüllen ihrer Aufgaben.

Im Neuheimer Gemeindehaus bedarf es eines besseren Controllings. Bild: Werner Schelbert (11. April 2017)

Zusammengefasst geht es um eine striktere Selbstkontrolle der Verwaltung und um deren Überprüfung durch den Gemeinderat, das sogenannte Controlling. Das ist bei Gemeindeverwaltungen eine delikate Angelegenheit, zumal die Kompetenzen des Gemeinderats beschränkt sind. Überdies ändern die Zusammensetzung des Rats und/oder die Zuteilung der seinen Mitgliedern unterstellten Abteilungen häufig. In Neuheim ist ein wirkungsvolles Controlling jedenfalls seit langem ein Thema. Die Mängel haben in der Sozialabteilung und in der Bauabteilung in jüngerer Vergangenheit schwerwiegende und teure Folgen für die Steuerzahler der kleinsten Zuger Gemeinde gezeitigt.

Weniger Abhängigkeit von Einzelpersonen

Damit das nicht mehr vorkommt, sollen etwa Prozesse niedergeschrieben und diese Anleitungen für alle verfügbar abgelegt werden, da das Know-how zur Erledigung der Aufgaben «momentan in einigen Fachbereichen nur in den Köpfen der Verwaltungsangestellten verankert» sei. Genau das zeigte sich in der Bauabteilung, als die gesammelte Kompetenz bei einer Person lag. Jetzt soll mehr Transparenz geschaffen werden. Der aktuelle Neuheimer Bauchef und Gemeindepräsident Daniel Schillig (CVP) sagt zum Controlling allgemein: «Wir wollen weniger abhängig von einzelnen Personen sein.»

Die Zürcher Beratungsfirma regt zudem an, gewisse Bereiche der Bauabteilung auszulagern. Das ist im Sinne des Gemeinderats, wie er unlängst in einer Medienmitteilung schrieb. Daniel Schillig sagt auf Nachfrage:

«Allerdings handelt es sich nicht um eine Auslagerung vollständiger Bereiche, sondern um eine Erweiterung des Aufgabenkatalogs der Büros, mit denen wir bei Projekten ohnehin zusammenarbeiten.»

Als Beispiel nennt er das Führen von Protokollen nach Sitzungen. Durch die Abgabe solcher Aufgaben soll die Bauabteilung entlastet werden.

Die Hauptverantwortung für die Umsetzung der strikten Selbstüberprüfung im Neuheimer Gemeindehaus wird dem neuen Gemeindeschreiber und Verwaltungsleiter Thomas Rubin zufallen, der seine Arbeit im kommenden Januar aufnehmen wird. In der ersten Jahreshälfte 2021 werde der Gemeinderat erwähnter Mitteilung zufolge eine Firma mit dem Aufbau und der Einführung eines «effektiven Controllings/Reportings sowie eines abteilungsübergreifenden, zweck- und verhältnismässigen Prozessmanagements» beauftragen.

Überdurchschnittlich viel Personal

Herbstzeit ist Budgetzeit. Dabei steht traditionell der Personalbestand der Verwaltung zur Diskussion. Die gegenwärtige Stellenbemessung sei über alles hinweg gesehen angemessen, steht im Prüfbericht. Ein Vergleich mit zwei nicht genannten kleineren Gemeinden im Kanton Zug ergebe zwar, dass die Neuheimer Verwaltung leicht überdurchschnittlich dotiert sei. Allerdings trifft das nicht auf jede Abteilung zu: In der Einwohnerkontrolle und der Sozialabteilung sei die Anzahl der Stellenprozente vergleichsweise tief. Gemäss Gemeindepräsident Schillig würden sich die Erkenntnisse aus dem Bericht «wenn, dann nur minim» auf die Personalsituation im kommenden Jahr auswirken.

Von den Zürcher Fachleuten durchweg positiv wird übrigens die Neuheimer Schule bewertet. Sie ist für das selbsternannte Familiendorf die beste Werbung. «Die gute Arbeit der Schulleitung und der erfahrenen Schulpräsidentin macht sich bemerkbar», sagt der Gemeindepräsident erfreut. Die Schule stellt das Gros der 80 Angestellten der Verwaltung.

Gewisse Bereiche unterliegen der Geheimhaltung

Wie erwähnt, wurde für den Bericht der Zürcher Firma ein Teil aller Mitarbeiter befragt. Angesichts dessen irritiert der Umfang des Dokuments von nur gerade sieben Seiten. Der Grund dafür findet sich in einem Hinweis. Die Resultate der Interviews in den Bereichen «Leistungsfähigkeit», «Zusammenarbeit» sowie «Führung und Information» wurden «als vertraulich eingestuft und damit das Einsichtsrecht auf die Mitglieder des Gemeinderats beschränkt». Nach dem Grund dafür gefragt, sagt Daniel Schillig offen:

«Wir wollten keine Pseudoübung, sondern es war uns wichtig, dass die Befragten offen sprechen. Wären die Ergebnisse veröffentlicht worden, wäre das wohl nicht der Fall gewesen.»

Die Frage, ob die Resultate mit der Kündigung der Gemeindeschreiberin Melanie Imfeld zu tun hatten, verneint der Gemeindepräsident.