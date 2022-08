Der designierte Präsident der Handballerinnen des LK Zug

Führungswechsel «Tue Gutes und sprich darüber»: Der designierte LK-Zug-Präsident Marc Schürmann will mehr Werbung für den Frauenhandball machen Am 24. August übernimmt der 50-Jährige im Handballklub aller Voraussicht nach das Präsidentenamt von Michael Tremp. Mit unserer Zeitung spricht er über die Beweggründe für den Schritt und über seine Ziele. Ernesto Piazza Jetzt kommentieren 23.08.2022, 05.00 Uhr

LK Zug: Marc Schürmann in der Zuger Stadthalle. Er ist der neue Präsident des Klubs. Stefan Kaiser (zug / Luzerner Zeitung

Marc Schürmann, was hat Sie bewogen, das Ruder im LK Zug zu übernehmen?

Marc Schürmann: Vorausgesetzt, dass ich an der Generalversammlung gewählt werde, möchte ich einen Beitrag für dieses tolle Gefäss LK Zug Handball leisten. Zudem habe ich einen sportlichen Werdegang als Handballer beim LKZ, als dort noch Männerhandball gespielt wurde.

Ihre ganze Familie hat ein Handball-Gen.

Stimmt. Meine Frau Andrea spielte viele Jahre auch beim LK Zug. Unsere Tochter Lynn ist Teil des SPL1-Teams, und Sohn Jan spielt in Affoltern am Albis. Wir haben als Familie also einen engen Bezug zu diesem Sport.

Lynn Schürmann (am Ball, gegen Sponos Seraina Kohlbrenner) spielt für das Zuger Fanionteam. Bild: Alexander Wagner (Bern, 7. Mai 2022)

Sie sind beruflich sehr engagiert. Brauchte es viel Überzeugungskraft, dass Sie «Ja» sagten?

Als mich LKZ-Sportchef Peter Stutz im vergangenen Oktober darauf ansprach, fiel der Entscheid eigentlich schnell. Nach Rücksprache mit meiner Familie, die voll und ganz hinter dieser neuen Aufgabe steht, war für mich klar: Ich möchte damit dem Verein etwas zurückgeben. Trotz beruflichen Engagements und Reisen glaube ich genügend Raum für diese Aufgabe zu finden.

Was wollen Sie beim LK Zug bewegen?

Der LKZ ist sportlich erfolgreich unterwegs. Ich möchte hier für Nachhaltigkeit sorgen. Und weiter Akzente setzen: Gerade was unsere gute Juniorinnenarbeit betrifft. Hier schwebt mir auch vor, mit «Handball macht Schule» im Schulumfeld aktiver aufzutreten. Zudem soll das «Rookies-Label» gehalten werden. Und ganz wichtig: Es muss weiter unser Anspruch sein, dass das SPL1-Team um nationale Titel mitspielt.

Zur Person Marc Schürmann Alter: 50

Wohnort: Zug

Familie: Verheiratet mit Andrea und Vater von Lynn (18) und Jan (16)

Beruf: Geschäftsführer eines Technologieunternehmens

Hobbys: Ski, Mountainbike, Familie

Sehen Sie Veränderungen im organisatorischen Bereich?

Im Verein sind Menschen mit viel Herzblut unterwegs. Aktuell machen jedoch wenige viel. Hier möchte ich den Verein künftig breiter aufstellen. Dann will ich ganz nach dem Slogan «Tue Gutes und sprich darüber» im Bereich Marketing/Kommunikation die Strukturen des Vereins weiter professionalisieren.

Im Marketing ist auch die Identität – der Brand – immer ein Thema. Der LK Zug steht ebenfalls für Leichtathletik, Basketball und Volleyball Gibt es hier Ideen für Veränderungen?

Natürlich mache ich mir über den Brand Gedanken. Hier Veränderungen vorzunehmen, würde aber sehr weit führen und hat bei uns im Moment nicht Priorität.

Wie bewerten Sie den Bereich Sponsoring?

Ich erachte es als eine meiner Aufgaben, diesen Bereich weiter auszubauen. Das ist zwar nicht einfach. Ich bin aber der Ansicht, wenn es uns gelingt, die Attraktivität des Frauenhandballs zu steigern, haben wir eine gute Chance, neue Geldgeber zu gewinnen.

In der letzten Playoff-Final-Serie zwischen Zug und den Spono Eagles boten die beiden Teams viel Spektakel. Das SRF war ebenfalls dabei. So bot sich Sponsoren eine Plattform.

Diese Spiele waren eine tolle Werbung für den Frauenhandball. Doch solche Partien müsste es mehr geben. Es war ein guter Ansatz. Ich möchte den Rahmen allerdings weiter fassen.

Das heisst?

Dazu gehören unter anderem die sozialen Medien. Hier können wir noch aktiver sein. Zudem bewegen mich weitere Ideen, die aktuell aber noch nicht ganz spruchreif sind.

Zusätzliche finanzielle Mittel gäben dem Verein zusätzliche Perspektiven.

Ich darf sagen: Ich übernehme einen finanziell gesunden Verein. Aber ja: Zusätzliche Gelder würden uns auch weitere Möglichkeiten eröffnen – beispielsweise im sportlichen Umfeld, in der Betreuung und bei der Infrastruktur.

Sie sind ein Mann aus der Wirtschaft. Wie werden Sie den Verein führen?

Gerade was den organisatorischen Bereich betrifft, kann man aus der Wirtschaft einiges in einen Verein einbringen. Aber für mich ist hier das richtige Augenmass das entscheidende Kriterium. Denn beim LK Zug arbeiten viele Freiwillige mit extrem viel Herzblut für «ihren» Verein.

