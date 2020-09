Für die Erweiterung des EVZ-Stadions wird mehrere Jahre geplant Von mehr Zuschauerplätzen in der Bossard-Arena spricht man schon länger. Nun befasst sich die Stadt Zug mit dem Thema. Vanessa Varisco 17.09.2020, 05.00 Uhr

7200 Zuschauer haben im Normalfall im Zuger Stadion Platz. Bild: Christian H. Hildebrand (Zug, 11. September 2020)

Sofakartoffeln vor der Flimmerkiste statt fahnenschwingenden Fans im Stadion: Dass es in der bevorstehenden Hockeysaison nicht genug Platz für alle Fans des EVZ in der Bossard-Arena hat, wurde kürzlich kommuniziert. Auf Homeoffice und Homeschooling folgt damit Homehockey. Denn bekanntlich werden maximal 3800 Personen in das Stadion eingelassen, welches unter normalen Bedingungen rund 4500 Sitz- und 2700 Stehplätze fasst.