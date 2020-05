Interview «Für gewisse Gastronomen wird es sicher eng», sagt die Präsidentin von Gastro Zug Im Kanton Zug hat die Mehrheit der Restaurants wieder geöffnet. Doch das Wirten bleibt eine grosse Herausforderung, besonders in der Stadt. Laura Sibold 16.05.2020, 05.00 Uhr

Seit dem 11. Mai dürfen auch Wirte ihre Betriebe unter strengen Auflagen wieder öffnen. Während des Lockdown versuchten einige Zuger Restaurants, sich mit einem Liefer- oder Abholdienst über Wasser zu halten. Dennoch mussten viele ihre Reserven anzapfen, um die Coronakrise stämmen zu können. Ob die Zuger Gastronomie leidet und was Wirte derzeit tun können, um ihren Betrieb zu «retten», weiss Barbara Schneider, Präsidentin von Gastro Zug.

Barbara Schneider.

Bild: Matthias Jurt (Oberägeri, 15. Mai 2020)

Als Präsidentin von Gastro Zug haben Sie den Überblick über den Kanton Zug. Wie geht es den Zuger Gastronomen derzeit?

Barbara Schneider: Die Mehrheit der Restaurants im Kanton Zug ist diese Woche wieder aufgegangen. Ich habe das Gefühl, dass nur jene geschlossen bleiben, die auf Grossanlässe wie Seminare oder Hochzeiten spezialisiert sind. Den Zuger Gastronomen geht es nicht schlecht, aber die Situation ist für viele wirtschaftlich herausfordernd. Wegen des fehlenden Umsatzes in den Wochen des Lockdowns mussten die Wirte ihre Reserven anzapfen. Und nun kann man wegen der Abstandsregeln weniger Gäste bewirten. Es fragt sich natürlich, ob es sich lohnt, wenn ein Betrieb weiterhin viele Mitarbeiter angestellt hat, um weniger Gäste zu bewirten. Für gewisse Gastronomen im Kanton wird es sicher eng.

Für welche denn?

Schlimm ist die Lage eher in der Stadt. Dort sind die Restaurants stark von den Geschäftsleuten abhängig, die zum Mittagessen vorbeikommen. Da viele Arbeitnehmer nun noch zu Hause arbeiten, fehlt den Gastronomen ihre Hauptzielgruppe. Es wird wohl noch eine ganze Weile dauern, bis diese Stammgäste wieder in der Stadt auftauchen. Da haben es Betriebe in ländlicheren Gebieten und Dörfern einfacher. Statt zu klagen, müssen wir aber versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Auch vor der Krise hatten wir nicht immer alle Plätze in unseren Restaurants besetzt. Mit einigen Tricks ist es möglich, dass die Betriebe jetzt wieder schwarze Zahlen schreiben.

Was können die Restaurants tun, um wieder zu rentieren?

Ich bin jetzt so etwas wie der Dreh- und Angelpunkt der Zuger Gastronomen und beantworte viele Fragen zu diesem Thema. Neben dem Schutzkonzept, das von den Restaurants gut aufgenommen wurde, musste jeder sein Konzept anpassen. Viele haben reduzierte Öffnungszeiten und eine kleinere Speisekarte. Fast alle Restaurants haben Kurzarbeit beantragt – ohne dieses Mittel könnte die Krise kaum einer stemmen. Es lohnt sich, möglichst wenig Mitarbeiter einzusetzen, um die Kosten tief zu halten.

Kommen denn nun genügend Gäste in die Lokale?

Auf Grund der Rückmeldungen aus den Zuger Betrieben habe ich das Gefühl, dass die Restaurants bereits wieder gut besucht sind. Die Gäste kommen noch zwar etwas zögerlich, aber sie kommen nach und nach. Viele Einwohnerinnen und Einwohner haben nach acht Wochen Zu-Hause-Bleiben das Bedürfnis, sich wieder einmal in einem Gasthaus verwöhnen zu lassen. Ein Restaurant ist ja auch ein Treffpunkt, um sich auszutauschen. Das haben viele vermisst. Die Gastronomen können nun mit der Öffnung ihres Betriebs ein starkes Zeichen setzen. Es ist wichtig, dass die Gäste sehen, dass wir wieder für sie da sind und den Mehraufwand trotz Coronavirus nicht scheuen.