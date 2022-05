Führung durch Chamer Schlosspark

Cham Blühende Azaleen, Rhododendren und Magnolien: Nach vier Jahren war der Schlosspark St. Andreas erstmals wieder öffentlich zugänglich Publikum gab es reichlich. Bruno Birrer bot Führungen über das Gelände an und begeisterte damit. Haymo Empl Jetzt kommentieren 09.05.2022, 05.00 Uhr

Alles blüht farbenprächtig - sehr zum Vergnügen der Besucher und Besucherinnen. Bild: Mathias Blattmann (Cham, 7. Mai 2022)

Die Frauen in den roten Poloshirts mit eingesticktem Schriftzug «Cham Tourismus» haben alle Hände voll zu tun: «Eintritt für sechs Personen» ist da noch die am wenigsten anspruchsvolle Aufgabe. Sie lassen sich den Stress nicht anmerken, lächeln diesen einfach weg. «Nein, mit so vielen Besuchern haben wir nicht gerechnet», erklärt die «Kassiererin» auf charmant auf entsprechende Nachfrage.

Es war ein besonderes Wochenende in Cham. Nach vier Jahren haben sich zum ersten Mal wieder die Schlosstore bei St.Andreas geöffnet. Nun, mindestens teilweise: Für das gemeine Volk war der «Schlossgarten» geöffnet. Immerhin.

Eine riesige Parkanlage, die praktisch den ganzen Schlosshügel einnimmt und einen wunderbaren Blick auf den Zugersee bietet. Die Wildblumenwiese in Kombination mit blühenden Azaleen, Rhododendren und Magnolien boten am Wochenende ein Spektakel für die Sinne. Und für das leibliche Wohl sorgten Imbissbuden, an denen es regionale Köstlichkeiten zu geniessen gab, dazu die obligate musikalische Unterhaltung.

Üppige Farbenpracht

Gelb, orange, rot, rosa, weiss: Das waren die dominierenden Farben der blühenden Pracht an den «Gartentagen». Und wenn man durch den weitläufigen Park schlenderte, wurde einem auch klar, warum man 10 Franken Eintritt bezahlen musste.

Ein wahrer Augenschmaus. Bild: Mathias Blattmann (Cham, 7. Mai 2022)

Herrlich idyllisch war es im Schlosspark. Bild: Mathias Blattmann (Cham, 7. Mai 2022)

Die Sumpfzypresse oder der Tulpenbaum beispielsweise wollen gepflegt werden. Dies ist eine der Aufgaben, die die St.-Andreas-Stiftung innehat – privat finanziert und ergo auf solche Zusatzeinnahmen angewiesen. Aber wie kam es zu dieser grossen, beinahe paradiesischen Parkanlage, bei der scheinbar nichts dem Zufall überlassen wurde?

Zurück bis in die Eiszeit

Ohrring, Schnauz, rot umrandetet Brille, grüne Cargohose, blaues Hemd und darüber ein braunes Gilet: Da steht er, der Mann, der alle Fragen beantworten kann: Bruno Birrer.

Bruno Birrer kennt sich aus und führte über die Anlage. Bild: Mathias Blattmann (Cham, 7. Mai 2022)

Jeder kennt ihn, alle wissen, dass er alles weiss. Seine Führungen am Wochenende alles ausgebucht, die Schar der Interessierten bunt durchmischt. Nichts da von Fremdenführer, der mit Regenschirm vorausmarschiert (den es am Samstag sowieso nicht gebraucht hätte, es war am Nachmittag strahlend schön). Bruno Birrer beginnt bei der Eiszeit, beruhigt aber: «Ich werde nicht alle Stationen der bewegten Burg- beziehungsweise Schlossgeschichte durchgehen.» Und er fügt an: «Ebenso versuche ich nur die notwendigsten Jahreszahlen zu nennen.»

Die Führung stiess auf reges Interesse. Bild: Mathias Blattmann (Cham, 7. Mai 2022)

Eiszeit also. Da war nur Gletscher, wo der heutige Garten steht und im besten Fall ein paar Mammuts, die herumstapften. Im Mittelalter kam es dann wie üblich zu Intrigen, Neid und Drama. Birrer:

«Es war schwer, in jener Epoche miteinander auszukommen. Man stand immer jemandem auf den Füssen.»

Dann passierte lange nichts in der Historie, bis dann im 16. Jahrhundert der Seespiegel des Zugersees um zwei Meter gesenkt wurde. Damit wurde die Fläche der Halbinsel St.Andreas schlagartig grösser.

Und dann kam Adelheid

Nochmals viel später – 1875 – tauchte im Zeitstrahl die Zugerin Adelheid Schwerzmann auf und heiratete den industriellen Amerikaner George Ham Page. Sein Betrieb fusionierte 1905 mit Nestlé. Da Geld zuvor schon keine grosse Rolle mehr spielte, konnte Adelheid (vor allem) karitativ tätig sein, sie war es aber auch, die den Landschaftsarchitekten Otto Fröbel damit beauftragte, auf der Halbinsel einen Park anzulegen.

Viele der Pflanzen und Bäume stammen nicht aus Europa, sie wurden im Laufe der Jahre seinerzeit von den Bekannten und Verwandten der Familie Page-Schwermann vor allem aus Nordamerika mitgebracht. Diese gediehen und gedeihen prächtig. 100 Jahre später können nun alle die Pracht im Park auf unglaublichen 67000 Quadratmetern – beinahe so gross wie zehn Fussballfelder – bewundern. Wenn auch nur zweimal im Jahr: zur Blütezeit (wie an diesem Wochenende) und am 1. August.

