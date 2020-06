Reportage Die Glocken in der Zuger Kirche Gut Hirt werden «beruhigt» Der Glockenstuhl hat Rost angesetzt und wird erneuert. Im Zuge dessen soll der Klang des kräftigen Geläuts etwas gedimmt werden. Das gelingt mit einer besonderen Massnahme. Andreas Faessler 07.06.2020, 17.11 Uhr

Die Kirche Gut Hirt Zug Der Kirchturm mit Baugerüst. Die Klöppel der Glocken sind schon abmontiert. Vor 4-5 Jahren löste sich ein Klöppel von der Glocke und krachte in das Gitter an der Turmmauer. Metallbauschlosser Siman Dominioni. Die Metallbauschlosser Tom Zingrich und Silvan Dominioni. Das Uhrwerk im Kirchturm. Das Dachgebälk der Kirche Guthirt. Blick von der Kirche auf die Stadt Zug. Im Vordergrund das Restaurant Baarertor.

Man möchte kaum vermuten, dass im schlanken, formal schlichten Turm der Pfarrkirche Gut Hirt an der Baarerstrasse ein so stattliches pentatonisches Geläut hängt: Insgesamt fast neun Tonnen wiegen die fünf Glocken der renommierten Giesserei Rüetschi in Aarau.

Sie hängen hier seit dem Frühjahr 1939, eineinhalb Jahre nach Fertigstellung des Kirchenbaus. Am 20. März besagten Jahres – es war der Josefstag – trafen die Bronzeglocken in Zug ein, wurden in Anwesenheit einer grossen Zuschauerschar von Dekan Albert Hausheer geweiht und am Folgetag von Zuger Schülern mittels Seilwinden aufgezogen.

Nach all den Jahrzehnten hat der stählerne aus der Bauzeit stammende Glockenstuhl an seinen Verankerungen Rost angesetzt. Anstatt diese zu reparieren, hat sich die Pfarrei entschieden, die gesamte Konstruktion zu erneuern und im Zuge dessen auch gleich Verbesserungen und Anpassungen am Geläut vorzunehmen. Dies nicht zuletzt, um den Bedürfnissen der Anwohnerschaft entgegenzukommen. Kirchenrat Ambros Birrer schlägt einen Bogen in die Vergangenheit: «Als die Gut Hirt Kirche errichtet wurde, war die umliegende Bebauung bei weitem noch nicht so dicht und hoch wie heute. Da konnte sich der Glockenschall gut verteilen und in die Ferne verklingen.» Heute sei das anders, wo das Quartier so stark gewachsen und verdichtet ist – wie der Blick vom Kirchturm aus zeigt:

«Von den Anwohnern wird das Geläut lauter wahrgenommen als einst», weiss Birrer. Da entstünden schon gelegentlich Diskussionen um den Pegel. Und der ist bei einem mächtigen Geläut wie diesem nicht niedrig. So habe man bereits vor Jahren auf den nächtlichen Stundenschlag verzichtet – aus Rücksicht auf die Nachbarschaft.

Nun will die Pfarrei die Notwendigkeit der Glockenstuhlerneuerung gleich nutzen, um das schallintensive Geläut zu «beruhigen», so dass der Klang weicher und somit zurückhaltender wirkt. Die Arbeiten sind schon im Gange, der Kirchturm ist eingerüstet. Im Dachstuhl sind zwei Arbeiter der Firma Rüetschi am Werken:

Tom Zingrich und Silvan Dominioni haben die Klöppel bereits entfernt.

So auch die Elektronik und die Seilräder, über welche die Glocken zum Schwingen gebracht werden.

In den kommenden Tagen werden die beiden Männer alle fünf Glocken vorsichtig mit Kettenwinden aus dem Stuhl heben und auf dem Betonboden des Glockengeschosses abstellen. Die alte Stahlkonstruktion wird zurückgebaut und in zeitgemässer Bauweise erneuert; heisst, dass der neue Glockenstuhl weniger Masse haben und somit leichter wird, was auch reduzierte Erschütterungen für das Mauerwerk bedeutet.

Klöppel schlagen anders an

Die Klangberuhigung erfolgt durch eine angepasste Hängung. Bislang waren alle fünf Glocken an waagrechten Jochen befestigt. Die neuen Joche sind gekröpft, wodurch die Drehachse je um rund einen Drittel tiefer und somit näher zum Schwerpunkt der Glocke zu liegen kommt. Dadurch wird ein entscheidender Effekt erzielt: Der bisher «fliegende Klöppel» wird zum «fallenden Klöppel». Das bedeutet, dass der Klöppel aus Stahl nicht mehr wie bisher mit voller Kraft an den oberen Rand der Glocke schlägt, wenn sie ihren Höchststand erreicht hat, sondern er fällt in dieser Position auf den unteren Rand. Resultat davon ist ein zurückhaltender, nicht voll entfalteter Klang und somit nochmals reduzierte Erschütterungen. «Das Prinzip des fallenden Klöppels findet man verbreitet in Tessiner Kirchen», weiss Tom Zingrich von der Firma Rüetschi, der mit seinem Kollegen Silvan Dominioni die Arbeiten im Turm der Gut Hirt-Kirche ausführt. «Seit etwa zehn Jahren findet diese Art Geläut auch in der restlichen Schweiz Verbreitung», so Zingrich weiter.

Vor den beiden Handwerkern liegt noch so mancher Kraftakt, bis das angepasste Geläut im neuen Glockenstuhl der Kirche Gut Hirt wieder über die Zuger Dachlandschaft schallen wird – beruhigter und weicher im Klang. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis gegen Ende September und werden rund 250 000 Franken kosten.

Dass es viele Menschen gibt, welche den Glockenklang vermissen, wenn er ausbleibt, weiss Kirchenrat Ambros Birrer aus wiederholter Erfahrung. «Wir erhalten dann jeweils recht schnell Anfragen, was los sei.» Für so manchen sei der Glockenschlag eine Art Orientierungspunkt im Alltag.

