Leserbrief Für eine erfolgreiche Wirtschaft Leserbrief zu den Themen Arbeitsplätze, Lebensqualität und Wohlstand

Rezession? Nun braucht es die FDP umso mehr. Die FDP schafft wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen für unsere Unternehmen in der Schweiz. Dies ist insbesondere in der aktuellen Wirtschafts­lage notwendig. Eine erfolgreiche Wirtschaft schafft Arbeitsplätze und Wohlstand. Dies kommt allen in der Schweiz zu Gute, da wir alle zusammen die Wirtschaft bilden. Die daraus folgenden Steuern finanzieren die Leistungen des Staates sowie unseren Wohlstand. Vergessen wir die Wirtschaft und unsere Lebensqualität nicht und unterstützen die FDP.

Rainer Leemann, Nationalratskandidat FDP, Zug