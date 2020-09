Leserbrief Für und gegen die Kampfjetbeschaffung Zur eidgenössischen Abstimmung vom 27. September, Kampfjetbeschaffung 01.09.2020, 17.02 Uhr

Nie hätte ich gedacht, dass ich mal für die Beschaffung von militärischem Rüstungsmaterial in die Tasten hauen würde. Ich habe keine Stunde Militärdienst geleistet, bin in keiner Offiziersgesellschaft-Mitglied oder kann mit keinen Anekdoten aus der Rekrutenschule oder dem Militärdienst auftrumpfen. Und trotzdem ist mir das Thema wichtig. Es ist wichtig, weil es in erster Linie um unsere Sicherheit geht und unsere Neutralität. Diese sind nur dank einem perfekt aufeinander abgestimmten Verbund von sämtlichen Blaulichtorganisationen, dem Nachrichtendienst und der Armee möglich. Zu Boden und zu Luft. Fehlt ein Teil dieses Konstrukts, ist die Sicherheit nicht mehr gewährleistet. Und das könnte schon bald der Fall sein. Die im Einsatz stehenden Flugzeuge sind veraltet und haben den Zenit längst überschritten. Ab 2030 können sie ihre Aufgabe nicht mehr zuverlässig wahrnehmen. Damit unsere Sicherheit auch in Zukunft gewährleistet ist und unser Luftraum geschützt ist, braucht es neue Kampfflugzeuge. Ich sage deshalb am 27. September aus voller Überzeugung ja zur Beschaffung neuer Kampfflugzeuge. Für eine weiterhin sichere Schweiz und unsere Neutralität.

Manuela Käch, CVP-Kantonsrätin, Cham

In der letzten Abstimmung über eine Kampfjetbeschaffung hat das Volk zu dem Fliegertyp, der von dem Militär vorgeschlagen wurde, Nein gesagt. Daher will man dem Volk die Kompetenz absprechen, über den Typ zu entscheiden und fragt nur, ob man das Geld für den Kauf erhält. Wollen wir wirklich dem Militär 6 Milliarden Franken für irgendwelche Kampfflugzeuge geben, obwohl wir mit dem letzten Vorschlag nicht einverstanden waren? Das wäre ja etwa dasselbe, wie man einem pubertierenden Sohn Geld für ein Familienauto geben würde, das er für uns kaufen muss, nachdem dem Vorschlag Ferrari abgelehnt wurde. Es geht hier nicht nur um 6 Milliarden Franken, sondern um 18 oder 24 Milliarden! Je nach Typ sind die Unterhaltskosten höher. Nach einem «Ja» können wir nicht mehr über den Unterschied von 6 Milliarden abstimmen. Die sogenannten Spezialisten der Armee werden sicher nicht die sinnvollste Variante kaufen, sondern diejenige mit der geilsten Technik. Würden wir auch, wenn wir das Geld einfach so erhalten. Lassen wir uns nicht entmündigen und stimmen Nein zur Kampfjetbeschaffung.

Philipp Kissling, Zug