Fussball: Der Zugerland Cup beginnt am Mittwoch

Fussball Ab Mittwoch treffen sich vier Teams zum Zugerland Cup Die ersten Mannschaften aus Cham, Rotkreuz, Ägeri und Zug suchen den Turniersieger. 26.07.2022, 08.35 Uhr

Den Final 2021 gewann Rotkreuz (in Rot) gegen Zug 94. Bild: Jan Pegoraro (Unterägeri, 31. Juli 2021)

Die Teams aus Cham (Promotion League), Rotkreuz (1. Liga), Zug (2. Liga inter) und Ägeri (2. Liga) messen sich beim Zugerland Cup. Sämtliche Partien finden auf der Hertiallmend in Zug statt.

Die Halbfinals am Mittwoch lauten: Zug – Cham (ab 18 Uhr), Rotkreuz – Ägeri (ab 20 Uhr).

Am Finaltag am Samstag beginnt das Spiel um Platz drei um 16 Uhr, gefolgt vom Final ab 18 Uhr. Der Eintritt morgen ist frei, am Samstag kostet er zehn Franken, dabei ist ein Getränk inklusive. (bier)