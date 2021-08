Fussball Ägeri-Trainer Salatic ist vor dem Saisonstart zuversichtlich – trotz seiner Enttäuschung über einige Spieler Der FC Ägeri verfolgt nach dem Abstieg in die regionale 2. Liga bescheidene Ziele. Michael Wyss 13.08.2021, 05.00 Uhr

Dragi Salatic verfügt noch über einen Vierjahresvertrag bei den Berglern. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 26. Juni 2021)

«Der Abstieg aus der 2. Liga interregional schmerzte, doch wir gehen nun mit Zuversicht in die neue Saison», sagt Ägeris Trainer Dragi Salatic. Dass es keine einfache Spielzeit wird, ist dem 39-Jährigen, der anstelle von Saniel Halilovic (pausiert) neu von Boban Vujcic assistiert wird, bewusst: «Als Absteiger müssen wir uns schnell finden und wichtig wird sein, dass wir in den Startspielen bereits punkten. So können wir in Ruhe arbeiten auf dem Weg zu unserem Ziel.» Und wie lautet dieses? «Wir streben einen Rang im Mittelfeld an und wollen uns in dieser Liga etablieren.» Von einer Rückkehr in die höchste Amateurliga sei nicht die Rede. Salatic erklärt: