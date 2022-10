Brisantes Derby: Am Samstag empfängt Zug 94 den SC Cham II

Fussball Brisantes Spiel gegen Cham II: Zug 94 darf endlich wieder auf viele Fans hoffen Am Samstag trifft der Erste auf den Dritten der 2. Liga interregional. Das letzte grosse Zuger Fussballderby liegt eine halbe Ewigkeit zurück. Raphael Biermayr Jetzt kommentieren 20.10.2022, 11.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Zuger mit Anel Hodzic (rechts, im Vorbereitungsspiel in Dietikon) wollen sich den SC Cham II weiter vom Leib halten. Bild: Claudio Thoma (23. Juli 2022)

Das Derby Zug 94 gegen Cham II steht an – der Erste gegen den Dritten der 2. Liga interregional (Spielbeginn um 16 Uhr). Die nach der vergangenen Saison aus der 1. Liga abgestiegenen Zuger haben aus den ersten zwei Partien der laufenden Spielzeit nur einen Punkt geholt. Seither gewannen sie jedoch alle ihre sieben Matches, und das mit einem eindrucksvollen Torverhältnis von 27:6.

Der Zuger Captain Fuat Sulimani, der dem Verein trotz Abstiegs die Treue gehalten hat, spricht in einem Interview auf der Klubwebsite vom Match in Mendrisio als Wendepunkt. «Es war eine Situation: Entweder gewinnst du oder sonst brennt der Baum nach nur wenigen Spielen.» Zug 94 entschied jene Partie im Tessin mit 4:3 für sich.

Trotz der bisher erfolgreichen Saison der Zuger wurde im Vorfeld der Partie gegen Cham II über Unstimmigkeiten zwischen dem Trainer Dragi Salatic und dem Verein gemunkelt. Auf Nachfrage unserer Zeitung am Mittwoch taten beide Parteien das als Gerücht ab.

Cham ist in Tuchfühlung

Der Aufsteiger Cham holte sich zum Saisonstart in der neuen Liga in Mendrisio eine 0:5-Packung ab. Doch dann siegte das Team fünf Mal in Folge und lag zwischenzeitlich an der Tabellenspitze. Derzeit liegen die Chamer drei Punkte hinter den Zugern, einen Zähler besser steht noch erwähnter FC Mendrisio da.

Die Chamer Vereinsverantwortlichen haben auch wegen dieses Höhepunkts für die zweite Mannschaft das Spiel des Fanionteams in der Promotion League gegen Etoile Carouge auf Sonntag verschoben (Spielbeginn 14 Uhr).

Das letzte grosse Zuger Fussballderby fand übrigens vor bald acht Jahren statt. Es war auch ein Spitzenspiel, damals sogar in der 1. Liga und zwischen den beiden ersten Mannschaften von Zug 94 und des SC Cham. Dem 0:0 auf der Hertiallmend wohnten damals sensationelle 1854 Zuschauerinnen und Zuschauer bei. (bier)

Szene aus dem letzten Derby: Der Chamer Michael Keller (stehend) im Zweikampf mit dem Zuger Nikola Marjanovic. Bild: Pius Amrein (Zug, 16. November 2014)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen