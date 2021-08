Fussball Cham feiert den zweiten Saisonsieg und Jan Loosli Der Mittelfeldspieler erzielt beim 3:0-Sieg über die U21-Mannschaft des FC Zürich in der Promotion League zwei Treffer. Martin Mühlebach 22.08.2021, 18.21 Uhr

Der Doppeltorschütze Jan Loosli (links) ist der Mann des Spiels. Bild: Christian Herbert Hildebrand (Cham, 21. August 2021)

Nach der kräfteraubenden Cup-Partie gegen den FC Luzern (0:1) und dem Auswärtsspiel in Genf gegen Etoile Carouge benötigte der SC Cham eine geraume Weile, um gegen das U21-Team des FC Zürich ins Spiel zu finden. Die von Trainer Genesio Colatrella offensiv eingestellten Zürcher drängten die mental müde wirkenden Platzherren sofort in die Defensive. Gefährlich wurde es allerdings selten. Anthony von Arx, der anstelle des erkrankten Marco Peterhand das Tor hütete, strahlte Ruhe und Sicherheit aus, was sich allmählich auch auf seine Vorderleute übertrug.

Mauro Bender mit einem Küsschen für Célien Wicht. Bild: Christian Herbert Hildebrand (Cham, 21. August 2021)

In der 19. Minute erzielte Cham – praktisch aus dem Nichts – die 1:0-Führung. Jan Loosli, der nach vorn geeilte defensive Mittelfeldspieler, verwertete einen gut getimten Flankenball von Lukas Riedmann souverän. Die Zürcher reagierten heftig auf den unerwarteten Rückstand. In der 24. Minute verpasste Nils Reichmuth den Ausgleichstreffer – das rächte sich. Obschon die Gäste das Spielgeschehen optisch weiterhin prägten, waren es die Chamer, die in der 31. Minute trafen. Wiederum war Jan Loosli der Torschütze. Nur eine Zeigerumdrehung später blieb sein Teamkollege Julian Hermann nach einem mustergültig vorgetragenen Konterangriff über Nico Siegrist und Lukas Riedmann am Zürcher Schlussmann Gianni De Nitti hängen.

Hinter Torhüter Nitti schlägt es zum 2:0 ein. Bild: Christian Herbert Hildebrand (Cham, 21. August 2021)

Einwechselspieler trifft zum 3:0

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich zunächst ein Spiel zwischen den beiden Strafräumen. Es gab kaum nennenswerte Torchancen auf beiden Seiten. Das änderte sich erst, als der Chamer Trainer Roland Schwegler in der 56. Minute die Stürmer Rrezart Hoxha und Sofian Domoraud einwechselte. Ab diesem Zeitpunkt boten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch. Die Chamer Torchancen häuften sich, und in der 70. Minute fiel das 3:0. Die Spieler beglückwünschten diesmal den eingewechselten Hoxha als Torschützen. Es war auch der Endstand.

Chams Assistenztrainer Emilio Gesteiro befand nach dem Schlusspfiff: «Wir hatten die Züricher Nachwuchself stärker erwartet, als sie war. Bezüglich geschickten Defensivverhaltens und der nötigen Cleverness im Abschluss waren wir um eine Klasse besser. Unsere Mannschaft hat den Sieg auch in der Höhe von 3:0 diskussionslos verdient.» Zürichs Trainer Genesio Colatrella gestand:

«Wir suchten spielerische Lösungen, um zum Erfolg zu kommen, aber die weitaus routiniertere, mit starken Spielern bestückte Chamer Mannschaft agierte ruhig und abgezockt. Sie hat sich den Sieg redlich verdient.»

Rrezart Hoxha, der Schütze des letzten Treffers, schwärmte: «Unsere Mannschaft hat nach den kräftezehrenden Spielen gegen den FC Luzern und Etoile Carouge eine tolle Teamleistung abgeliefert. Sie ist sowohl offensiv als auch defensiv als kompakte Einheit aufgetreten. Nun heisst es weiterhin hart arbeiten, um an der Tabellenspitze ein Wörtchen mitreden zu können.» Das tun die Chamer schon jetzt: Nach drei Partien liegen sie ungeschlagen auf Platz drei der Tabelle.

