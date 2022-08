Fussball Chams Fabio Niederhauser war schon beim letzten Match gegen den FC Zürich dabei – am Sonntag soll alles anders werden Vor acht Jahren unterlag der SC Cham dem Super-League-Team an einem garstigen Dezemberabend diskussionslos. Der Captain hofft, dass sich nun der frühe Saisonzeitpunkt als Vorteil für den Aussenseiter erweist. Raphael Biermayr Jetzt kommentieren 20.08.2022, 05.00 Uhr

Fabio Niederhauser (links) geht stets mit grossem Einsatz voran. Bild: Stefan Kaiser (Cham, 24. April 2021)

Der SC Cham traf in jüngerer Vergangenheit schon einmal im Cup auf den FC Zürich. Im Achtelfinal der Saison 2014/15 unterlag der damalige Erstligist dem Favoriten mit 0:5. «Es war mein erstes grosses Spiel gegen einen Super-League-Klub», erinnert sich Fabio Niederhauser. Der heutige Captain hatte im Sommer 2014 aus dem Luzerner Nachwuchs zum SC Cham gewechselt.

Niederhauser musste den Match allerdings von der Bank aus verfolgen. Das war umständehalber noch etwas bitterer als sonst: Die Partie fand an einem neblig-kalten Mittwochabend Anfang Dezember in Zug statt. «Jetzt ist einiges anders. Wir spielen in Cham, und es ist sicher wärmer als damals», sagt Niederhauser mit Blick auf den kommenden Sonntag und lacht.

Gegner wie nach Niederhausers Wunsch

Im Gegensatz zu damals wird er diesmal mittendrin statt nur dabei sein. Der Innenverteidiger ist der Dienstälteste im Kader und seit Jahren gesetzt. Bald wird er sein 200. Pflichtspiel für den Sportclub bestreiten.

Seit erwähntem Aufeinandertreffen mit Zürich haben Niederhauser und die Chamer mit den Grasshoppers (1:4) und dem FC Luzern (0:1) zwei weitere Gegner aus der höchsten Spielklasse im Cup empfangen. Ist die Partie gegen den FCZ dennoch etwas Besonderes für Fabio Niederhauser? «Wir sind nicht automatisch für den Cup qualifiziert, es ist also immer speziell, gegen einen grossen Klub im Cup spielen zu können», sagt er und ergänzt:

«Wir hatten zweimal riesiges Losglück. Letztes Jahr gegen den FCL, nun gegen den Schweizer Meister; hätte ich mir Gegner wünschen können, wäre es genauso herausgekommen.»

Letztes Jahr unterlagen Fabio Niederhauser (links, gegen Ibrahima Ndiaye) dem FCL im Cup mit 0:1. Bild: Maria Schmid (Cham, 21. August 2021)

Beide Teams sind noch nicht eingespielt

Die Rollenverteilung ist bekannt: Der SC Cham aus der Promotion League ist am Sonntag Aussenseiter gegen die Berufsspieler aus Zürich. Jene sind in den letzten Wochen in Meisterschaft und Europa-League-Playoffs indes stark gefordert gewesen.

Ein Vorteil für die Chamer? «Drei Wochen nach Saisonstart sollten Profis keine Müdigkeit verspüren. Das würde sich – wenn überhaupt – wohl erst Mitte Saison bemerkbar machen», denkt Fabio Niederhauser. «Vielleicht ist es jedoch ein Vorteil, dass der FCZ noch nicht eingespielt ist», sagt er.

Das gilt nach unüblich vielen Transfers in der Sommerpause allerdings auch für den Sportclub. Fabio Niederhauser hat in seinen acht Jahren auf dem Eizmoos viele Teamkollegen kommen und gehen sehen.

Erster Sieg als Mutmacher für das Cup-Spiel

Er räumt ein, dass es mühsam sei, immer und immer wieder fast von vorn zu beginnen. Dieses Jahr falle es ihm aber leichter als auch schon, zumal die Verbliebenen für «einen sehr guten Teamgeist» sorgen würden. Diesen wüssten die Zuzüge zu schätzen.

Nach den vielen Wechseln sei der Teamgeist in Cham intakt (Mitte: Jan Loosli). Bild: Stefan Kaiser (Cham, 11. April 2021)

Dieser Teamgeist ist dank des jüngsten Erfolgs in der Meisterschaft (2:0 gegen St. Gallen U21) weiter gestiegen. «Dieser Sieg war nach der ärgerlichen Niederlage zum Start in Kriens umso wichtiger. Er gibt uns Selbstvertrauen und Sicherheit für das Cup-Spiel», sagt Niederhauser.

Bemerkenswert: Im Chamer Kader findet sich anscheinend kein einziger Anhänger des FC Zürich. Im vergangenen Jahr war das ganz anders. Mehrere Spieler traten gegen ihr favorisiertes Profiteam Luzern an und forderten diesem alles ab. An Motivation wird es dem Aussenseiter am Sonntag (14 Uhr, Eizmoos) gleichwohl nicht fehlen. Denn wie sagt der Captain so schön:

«Wir alle sind Cham-Fans.»

