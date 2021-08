Fussball Chams Rrezart Hoxha ist nach einem Schicksalsschlag wieder bereit anzugreifen Der 22-jährige Stürmer verzichtete eine Zeit lang auf das Training, weil sein Bruder um sein Leben bangen musste. Jetzt will Hoxha seinen Stammplatz zurück – und noch mehr. Martin Mühlebach 19.08.2021, 16.00 Uhr

Nach einer schwierigen Zeit kann Rrezart Hoxha wieder lachen. Bild: Matthias Jurt (Cham, 17. August 2021)

Rrezart Hoxha, von seinen Mitspielern «Resi» genannt, erlernte das Fussball-Abc beim FC Ibach, wo sein Vater Hyzri in der ersten Mannschaft spielte. Rrezart Hoxha, der schon als kleiner Junge von einer Profikarriere träumte, wechselte schon früh zum FC Luzern, dessen Farben er von der U13 bis zur U21 trug. 2018 heuerte er beim Challenge-League-Klub Wil an und ein Jahr später beim SC Kriens, für den er 24 Partien bestritt. «Dass ich gleich bei meinem ersten Einsatz das matchentscheidende 1:0 erzielte, halte ich für den bisherigen Höhepunkt meiner Fussballkarriere», sagt der 22-Jährige.

Rrezart Hoxha bejubelt kurz vor seinem Wechsel nach Cham einen Treffer im Trikot des SC Kriens. Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 1. Juli 2020)

Seit einem Jahr spielt er in Cham in der Promotion League. Als bisheriges Highlight hier bezeichnet er seinen Teileinsatz vom vergangenen Sonntag im Cupspiel gegen den FC Luzern (0:1). «Gegen ehemalige Teamkollegen aus dem Luzerner Nachwuchs antreten zu dürfen, war schon sehr speziell», betont er.

Am Spitalbett gebetet

Dass Hoxha in letzter Zeit beim SC Cham eher selten in der Startformation auflief, hängt mit einem Schicksalsschlag in der Familie zusammen. Der Stürmer erzählt: «Mein um zwei Jahre jüngerer Bruder, zu dem ich ein enges Verhältnis pflege, erlitt einen schweren Arbeitsunfall. Die Verletzungen waren schwerwiegend.» Sein Bruder, der nicht namentlich erwähnt werden möchte, musste um sein Leben bangen. In dieser schwierigen Zeit seien er und seine Familie so oft wie möglich an dessen Spitalbett gesessen und hätten gebetet und gehofft.

«Wir atmeten wohl hörbar auf, als uns die Ärzte nach vier langen Wochen versicherten: ‹Ihr Sohn und Bruder ist über den Berg, er wird weiterleben›.»

Rrezart Hoxha, der erst wieder mit dem SC Cham trainierte, nachdem sein Bruder ausser Lebensgefahr war, hatte inzwischen seinen Stammplatz verloren – nicht aber seine Treffsicherheit. Im letzten Spiel der vergangenen Saison gegen Brühl (6:0) erzielte er als Einwechselspiel das Tor zum 4:0. «Nach der Genesung meines Bruders kann ich mich nun wieder voll und ganz auf den Fussball konzentrieren», sagt Hoxha und ergänzt kämpferisch: «Ich will meinen Stammplatz zurückerobern und mit guten Leistungen aufwarten, da ich nach wie vor von einer Profikarriere träume.» Um sein Ziel erreichen zu können, arbeite er hart an sich. Neben den wöchentlich drei Mannschaftstrainings absolviere er ebenso viele Einzeltrainings, versichert er.

Rrezart Hoxha (Mitte) gefällt auch beim SC Cham als Strafraumstürmer. Bild: Raphael Biermayr (Basel, 27. September 2020)

Zwei Einsätze mit der U18-Nati

Mit den Nachwuchsteams des FC Luzern wurde Rrezart Hoxha zweimal Torschützenkönig. Gérard Castella, der zu dieser Zeit die U18-Nationalmannschaft der Schweiz trainierte, berief den mit guten Laufwegen im Strafraum auffallenden sowie technisch beschlagenen und abschlussstarken Stürmer ins Team. Hoxha bestritt die Partie Schweiz-Italien, wo er als Torschütze brillierte, und die Partie Schweiz-Deutschland. Danach erfolgte der Übertritt in die U19 der Schweiz, wo er im Schatten von Jérémy Guillemenot (FC St.Gallen) und Andi Zekiri (Lausanne/Brighton) stand.

Für Hoxha ist Cristiano Ronaldo ein Vorbild in Sachen Professionalität und Mentalität.

«Die Begeisterung für den Fussball erlangte ich von meinem Vater und von Ronaldinho, dessen Magie am und mit dem Ball mich schon als Knirps faszinierte.»

Fussballerisch und menschlich habe er während seiner Zeit beim FC Luzern viel profitiert von Trainer Gerardo Seoane, der heutige Leverkusen-Trainer habe ihn stark gefördert. Ein Lob erteilt Hoxha auch seinem jetzigen Trainer Roland Schwegler, dessen Staff und dem SC Cham, den er als «kleine, gut funktionierende Familie» bezeichnet. Die erste Mannschaft sei zu Grossem fähig.

Die Familie, die Freundin und die Kollegen geniessen im Leben des Rrezart Hoxha abseits des Rasens einen hohen Stellenwert. «Hobbys wie Basketball oder Musik, ich bin ein Fan von Chris Brown, Hip-Hop und R'n'B, sowie der jährliche Besuch meiner Grosseltern, Cousinen und Cousins im Kosovo tragen viel zu meinem Wohlbefinden bei», sagt er.

Nach der starken Leistung im Cupspiel gegen die Profis des FC Luzern im Cup und dem Punktegewinn in Carouge geht es für die Chamer am Samstag weiter. Das U21-Team des FC Zürich gastiert ab 16 Uhr auf dem Eizmoos. Für Rrezart Hoxha steht fest: «Wir wollen drei Punkte einfahren, um am Ende der Saison einen der vorderen Tabellenränge zu belegen.»