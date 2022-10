Fussball, Cup-Qualifikation Cup-Aus für den FC Rotkreuz nach der 1. Vorrunde Gegen das gleichklassige Tuggen setzte der FC Rotkreuz eine 1:3-Heimniederlage ab. Martin Mühlebach 23.10.2022, 12.30 Uhr

Die Rotkreuzer sind bereits aus der Qualifikation für den Cup 2023/2024 ausgeschieden. Mathias Blattmann (rotkreuz / Zuger Zeitung

Der FC Rotkreuz, der im laufenden Cup nach den Siegen über Chiasso und Kriens bis in den Achtelfinal vorgestossen ist, hat die 1. Qualifikations-Runde für den Cup 2023/ 2024 nicht überstanden. Gegen das gleichklassige Tuggen setzte es eine 1:3-Heimniederlage am Samstag ab. Nach einer 1. Halbzeit, die trotz beiderseits hochkarätigen Torchancen 0:0 endete, gingen die Platzherren durch ein Tor von Henrique Wellington 1:0 in Führung.