Dario Burkhardt sieht im FC Hünenberg Potenzial für mehr

Fussball Dario Burkhardt will mit dem FC Hünenberg nach oben Der 24-jährige Mittelfeldspieler ist mit vielen Ideen zu seinem Stammverein zurückgekehrt. Er strebt beim Drittligisten eine stärkere Rolle an. 07.10.2021, 16.30 Uhr

Dario Burkhardt ist eine besonnene Person. Bild: Maria Schmid (Zug, 5. Oktober 2021)

Dario Burkhardt ist ein besonnener und anständiger 24-Jähriger, den kaum etwas aus der Ruhe zu bringen vermag. Obschon er seit rund 20 Jahren Fussball spielt, musste er noch nie vom Platz gestellt werden. Und auch Verwarnungen kassierte der Spieler, der nach Aufenthalten beim Team Zugerland und in Sins zurück zu seinem Stammverein FC Hünenberg gewechselt hat, höchst selten.

Seine Besonnenheit liess ihn schon früh erkennen, dass er seinen Lebensunterhalt nicht als Profifussballer wird bestreiten können. Deshalb trat er eine Hochbauzeichner-Lehre an, und er arbeitet derzeit an seiner Diplomarbeit zum Bauplantechniker. «Danach will ich mich zum Projektleiter ausbilden lassen. Nach dieser Ausbildung stehen mir dann mehrere Berufssparten zur Auswahl», erklärte er.

Erinnerungen an Malaga

Die Arbeit am PC, wo er Konstruktionspläne für Baustellen zeichne, mache ihm Spass. Aber sie mache auch müde. In der Freizeit sei er sehr aktiv unterwegs. Bei sportlichen Aktivitäten wie Ski- und Radfahren und natürlich dem Fussballspielen könne er neue Energie tanken, verrät Dario Burkhardt. «Mit meinen Mannschaftskollegen habe ich schon viele schöne Stunden verbracht. Besonders gerne erinnere ich mich an das Trainingslager mit dem FC Sins in Malaga, wo wir ideale Platzverhältnisse vorfanden und ein Testspiel gegen einen spanischen Klub austragen durften, dessen Spieler uns einiges abverlangten.» Dank der physischen Überlegenheit habe Sins dieses Spiel letztlich knapp zu gewinnen vermocht, ergänzt der Mittelfeldspieler.

In bester Erinnerung sei ihm auch das viertägige Trainingslager mit dem FC Hünenberg in Barcelona. «Diese Stadt hat ihren Besuchern enorm viel zu bieten.» Das Stadion Camp Nou des FC Barcelona, auf dessen Rasen Lionel Messi viele Jahre lang gespielt hat, hätten sie leider nur von aussen gesehen. Dass Dario Burkhardt die ehemalige Wirkungsstätte des argentinischen Weltklassestürmers gerne von innen angeschaut hätte, ist nachvollziehbar, zumal der Hünenberger verrät: «Ich bewundere die Art und Weise, mit der Messi den Ball behandelt. Besonders beeindruckend finde ich, wie sich der nur 169 Zentimeter messende Ballvirtuose dank seiner aussergewöhnlichen technischen Fähigkeiten leichtfüssig gegen athletisch weitaus stärkere Gegenspieler durchsetzt.» Darüber hinaus imponiere ihm Messis genaues Passspiel auf engstem Raum, betont Burkhardt, der genau gleich gross ist wie der argentinische Superstar.

Er arbeitet an seiner Torgefährlichkeit

Ein beispielhafter Einsatzwille und eine gute Ballbehandlung sind die Stärken des Hünenberger 3.-Liga-Kickers. Er gesteht:

«Mein Kopfballspiel ist hingegen noch verbesserungsfähig. Und auch am Torabschluss muss ich noch zulegen. In der vergangenen Saison erzielte ich nur drei Treffer und in der laufenden Saison noch keinen.»

Dario Burkhardt macht sich nicht nur Gedanken, wie er sich fussballerisch verbessern kann. Er macht sich auch Gedanken, wie der FC Hünenberg zu einer Spitzenmannschaft heranreifen könnte. Seit dem Aufstieg in der Saison 2019/20 hat Spielertrainer Eloy Aneas das Team zweimal hintereinander auf den vierten Platz geführt. Um ganz an die Spitze heranrücken zu können, müsse der FC Hünenberg den vorhandenen Teamspirit beibehalten «und mit Selbstvertrauen und breiter Brust versuchen, dem Gegner ein offensivgeprägtes Spiel aufzuzwingen», sinniert Dario Burkhardt. Mit der Verpflichtung von Skumbim Sulejmani, der mit Zug 94 und dem SC Kriens in höheren Ligen Erfahrungen gesammelt habe, stünde nun ein Spieler in ihren Reihen, der das Team weiterzubringen vermöge.

Derzeit liegen die Hünenberger im siebten Rang. Am Samstag werde die Mannschaft in der Partie in Schwyz (17.30 Uhr, Tschaibrunnen) wieder alles in die Waagschale werfen, um einen weiteren Saisonsieg einfahren zu können, versichert Dario Burkhardt.

