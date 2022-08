Fussball Der Chamer Beinahe-Cup-Held Marinko Jurendic kehrt mit Schweizer Meister FC Zürich auf das Eizmoos zurück Der in der Zentralschweiz als Spieler und Trainer bekannte und geschätzte Hünenberger versucht alles, damit die Zürcher den Aussenseiter am Sonntag nicht unterschätzen. Raphael Biermayr Jetzt kommentieren 20.08.2022, 05.00 Uhr

Marinko Jurendic (Mitte, mit FCZ-Präsident Ancillo Canepa und dessen Frau Heliane) ist seit August 2020 Sportchef im FC Zürich. Bild: Andy Mueller/Freshfocus (Schwamendingen, 17. Juli 2021)

Für Marinko Jurendic wäre es ein kurzer Weg vom Sonntagsbrunch zum Cup-Spiel in Cham. Der 44-Jährige wohnt mit seiner Familie im Seeteil der Gemeinde Hünenberg. Von da dauert es geschätzte sechs Autominuten bis zur Fussballanlage Eizmoos.

Doch Jurendic wird sich zunächst nach Zürich begeben, um von dort mit der Mannschaft des FCZ anzureisen. Für den Sportchef des Super-League-Klubs zählt das zur «grösstmöglichen Seriosität in der Vorbereitung auf diesen Match», die er vom Team und dessen Umfeld verlangt, auch wenn der Gegner zwei Ligen tiefer spielt. «Der Unterklassige hat nichts zu verlieren, die Spieler sind noch motivierter als in einem Meisterschaftsspiel», weiss Jurendic und ergänzt:

«Auch als Profiteam kann man es sich nicht erlauben, ein paar Prozentpunkte weniger zu geben. Andernfalls gewinnt man nicht.»

Er hätte zu einem Chamer Cup-Helden werden können

Belege für den Sieg von Amateuren gegen Berufsspieler gibt es in der Geschichte des Schweizer Cups unzählige. Marinko Jurendic blieb die Erfahrung einer Überraschung oder gar Sensation als Spieler indes verwehrt; sowohl auf der Gewinner- als auch der Verliererseite.

Verhältnismässig nah dran war er im Dress des SC Cham. Im Sommer 2006 brachte er den Erstligisten gegen das Super-League-Team aus Aarau in Führung. Später in der Partie vergab er die Chance zum 2:0, ehe sich der Favorit doch noch mit 3:1 durchsetzte.

Marinko Jurendic (Mitte) spielte von 2005 bis 2009 für den SC Cham. Bild: Patrik Pauli (Cham, 6. August 2005)

Im Jahr darauf unterlagen Jurendic und die Chamer dem FC Thun mit 0:1. Der Klassenunterschied war damals – zumindest auf dem Papier – nicht mehr so gross. Denn der Sportclub war wenige Monate zuvor völlig überraschend in die Challenge League aufgestiegen. Die zwei Treffer im entscheidenden Aufstiegsspiel in Biel erzielte Marinko Jurendic.

Diese Chamer Mannschaft stieg am Ende der Saison überraschend in die zweithöchste Schweizer Liga auf. Marinko Jurendic sitzt im Bild rechts von Goalie Philipp Groth (goldfarbenes Trikot). Bild: Werner Schelbert (Cham, 27. Juli 2006

Als Kriens den FC Thun eliminierte

Als Trainer erlebte er beide Seiten der Fassungslosigkeit, die der Cup mit sich bringt. Im Jahr 2016 unbändige Freude, als der SC Kriens den FC Thun mit 2:1 bezwang. Und ein Jahr später tiefe Peinlichkeit, als er mit den Profis aus Aarau beim Erstligisten Echallens 1:2 verlor.

Von Mai 2014 bis Juni 2017 trainierte Marinko Jurendic den SC Kriens, hier im 1.-Liga-Spiel in Cham. Bild: Werner Schelbert (25. März 2015)

Einer der Torschützen der Krienser beim Coup gegen Thun hiess Nico Siegrist. Siegrist spielt heute in Cham und ist laut Jurendic einer der Gründe, warum der Sportclub dem Schweizer Meister aus Zürich am Sonntag gefährlich werden könnte:

«Nico und auch Alain Wiss waren Profis auf höchstem Niveau. Dank ihrer Erfahrung können sie den jüngeren Spielern helfen, sich gut auf diese Partie vorzubereiten.»

Der FCZ schied zuletzt früh aus

Der Cup hat für den FC Zürich eine grosse Bedeutung. Das lässt sich einerseits an seinen zehn Triumphen in diesem Wettbewerb ermessen. Andererseits an der Tatsache, dass die Zürcher zumindest in der Neuzeit vor einer Blamage gegen einen Amateurklub gefeit waren. In den letzten zwei Jahren schieden sie allerdings gegen die zweitklassigen Teams von Chiasso und Yverdon aus.

Das entspricht ebenso wenig den Ansprüchen des FCZ wie die laufende Super-League-Saison. Der Titelverteidiger darbt und liegt nach fünf Matches sieglos am Tabellenende.

Marinko Jurendic und der FC Zürich feierten den Meistertitel 2022 gleichentags wie der EVZ. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus (Zürich, 1. Mai 2022)

Und obwohl der FC Zürich in der Europa-League-Qualifikation überzeugt – am Donnerstag gewann er gegen die Schotten von Midlothian mit 2:1 - lässt sich aus Chamer Optik festhalten: Die Voraussetzungen für eine Überraschung am Sonntag (14 Uhr, Eizmoos) könnten schlechter sein.

