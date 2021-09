Fussball Der 16-jährige Chamer Iven Cornacchini hat den Torriecher Der erst 16-Jährige gehört bereits zum Stamm des 2.-Liga-Teams der Ennetseer. Sein Ziel ist die Promotion League. Martin Mühlebach Jetzt kommentieren 16.09.2021, 16.00 Uhr

Iven Cornacchini ist der Mann der Stunde beim SC Cham II. Bild: Maria Schmid (Sins, 14. September 2021)

Iven Cornacchini absolvierte die Fussballschule des FC Hünenberg, ehe er über den FC Sins und das Team Zugerland zum SC Kriens wechselte, wo er von der U14 bis zur U16 auf Torjagd ging. «Infolge eines langwierigen Handgelenkbruches und wegen der einschränkenden Corona-Schutzmassnahmen kam ich nur wenig zum Spielen. Und so blieb mir die Aufnahme in die U17 des SC Kriens verwehrt», schildert er, um auszuführen:

«Ich zog eine Rückkehr zum FC Sins in Betracht, als mir ein Kollege riet, beim SC Cham anzuklopfen.»

In der Hoffnung, dereinst im Fanionteam der Chamer in der Promotion League zu spielen, wechselte er zu den A-Junioren des Vereins. Iven Cornacchini erzielte in der Saison 2020/21 37 Tore. Vor dem Beginn der laufenden Saison erklärte ihm sein A-Juniorentrainer Ivan Tramontano, dass er sich beim 2.-Liga-Team auf die neue Saison vorbereiten könne. Auch dort traf er am Laufmeter, siebenmal in den Vorbereitungsspielen. «Eine Rückkehr zu den A-Junioren stand nicht mehr zur Debatte», sagt der 16-jährige Stürmer. In der laufenden Meisterschaft erzielte er bereits vier Treffer, jüngst entschied er das Derby gegen Ägeri (3:1) zwei Toren.

Die Lokomotive macht es vor

Nach fünf Runden belegt Cham II mit nur einem Punkt weniger als der Leader Luzerner Sportclub den zweiten Platz. Am Samstag kommt es zum Direktduell in Luzern (18 Uhr, Hubelmatt). Iven Cornacchini sagt voller Zuversicht und Selbstvertrauen: «Wir werden diese Partie zu unseren Gunsten entscheiden und Leader sein. Unser Trainer Pascal Nussbaumer wird uns wie immer die Spielzeuglokomotive seines kleinen Sohnes zeigen und sagen: Jetzt fahren wir zum Luzerner Sportclub, laden drei Punkte ein, und dann fährt der Zug zur nächsten Station.»

Ob Nussbaumers Plan aufgehen wird, hängt nicht zuletzt auch vom bisher gut funktionierenden Sturmduo Reto Scherer/Iven Cornacchini ab. Letzterer verrät: «Unsere schnellen Flügelspieler Abdurani Morceli und Andri Good versorgen Reto Scherer und mich mit guten Flankenbällen. Wenn Reto an den Ball kommt, zieht er immer zwei, drei Gegenspieler auf sich. Mit seinem guten Kopfballspiel verlängert er den Ball in den Strafraum, wo ich bereitstehe, um die Vorarbeit meiner Teamkollegen zu veredeln.»

Er sieht die Verbesserungsmöglichkeiten

Iven Cornacchini verfügt über ein gutes Verhalten in den 1:1-Situationen, über Schnelligkeit und über einen ausgeprägten Torriecher. Bescheiden selbstkritisch sagt er:

«Um mein volles Potenzial ausspielen zu können, muss ich noch an Muskelmasse zulegen und an meiner Kondition feilen.»

Seit er für Cham II spiele, hätte er bereits einige der erwähnten Defizite zumindest ein Stück weit auszumerzen vermocht. Auch mental und taktisch habe er weitere Fortschritte gemacht, weil Trainer Nussbaumer verständlich aufzeige, wie man sich verbessern könne.

Iven Cornacchini bezeichnet sich selbst als einen glücklichen Typ, der immer einen Spruch auf Lager habe und seine Mitmenschen zum Lachen zu bringen vermöge. Ins Schwärmen gerät er, wenn er von den Kochkünsten seiner Mutter Manuela zu erzählen beginnt. «Sie macht die besten Lasagnen und Fajitas. Wenn ich daran denke, läuft mir das Wasser im Mund zusammen.»

Schulstress oder stundenlanges Sitzen vor dem Computer verabscheue er. Er sei froh, wenn er sich nach der Schule an der frischen Luft aufhalten oder mit seinem 9-jährigen Bruder Noah spielen könne. Der Kleine sei energiegeladen und für sein Alter unglaublich schlagfertig und witzig, erzählt Iven Cornacchini, ehe er anfügt:

«Noah kann aber auch nerven. Wenn ich am Samstag etwas länger schlafen möchte, kommt es nicht selten vor, dass er mit seinem Trompetenspiel für eine ungewollte, frühzeitige Tagwache sorgt.»