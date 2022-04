Fussball: Fabian Hasler vom SC Cham ist mit 17 Stammspieler

Fussball Der erst 17-jährige Fabian Hasler hat sich im Chamer Mittelfeld einen Stammplatz erobert Der Weggiser reitet mit der zweiten Mannschaft des Sportclubs auf der Erfolgswelle. Aber der Fussball hat für ihn nicht Priorität. Martin Mühlebach Jetzt kommentieren 08.04.2022, 05.00 Uhr

Fabian Hasler bewegt sich derzeit zwischen Fussball und Schule. Bild: Pius Amrein (Immensee, 7. April 2022)

Fabian Hasler startete seine Fussballkarriere bei den F-Junioren des Weggiser SC, ehe er sich nach Stationen in Kriens und im FC Luzern im vergangenen Sommer dem SC Cham anschloss. Hasler erklärt: «Christian Eyer, mein ehemaliger Trainer beim Weggiser SC, organisierte für mich ein zweiwöchiges Probetraining. Ich fühlte mich willkommen und wohl.» Anders als beim FCL, wo alles auf den Leistungssport ausgerichtet und der einzelne Spieler «bloss eine Nummer von vielen» sei, herrsche in Cham ein umgängliches Betriebsklima.

Anfänglich musste sich Fabian Hasler noch mit Teileinsätzen im 2.-Liga-Team von Pascal Nussbaumer begnügen. Der junge, ehrgeizige Trainer von Cham II erkannte die Fähigkeiten des erst 17-jährigen zentralen Mittelfeldspielers: Spielintelligenz und Technik. Seit dem Rückrundenstart läuft Hasler in der Startformation aufs Spielfeld. Doch er sagt:

«Ich muss mich in jedem Training voll reinhängen, um meine Physik und das Kopfballspiel bei Zweikämpfen zu verbessern.»

Schule steht im Vordergrund

Im Kraftkeller des familieneigenen Hotels Alexander in Weggis feilt Fabian wöchentlich mehrmals an seiner Physis, und neben den Trainings und den Spielen mit Cham II assistiert er seinem ehemaligen Juniorentrainer, der noch immer eine Nachwuchsmannschaft des Weggiser SC trainiert.

Wer nun glaubt, der Mittelfeldspieler der Elf von Pascal Nussbaumer würde voll und ganz auf eine Fussballprofikarriere setzten, der liegt falsch. Der Gymnasiast in Immensee betont: «Im kommenden Sommer steht die Matura an, sie hat Priorität. Aber», versichert er, «ich versuche das Studium und den Fussball so gut es geht unter einen Hut zu bringen.» Dazu zählen auch seine weiteren Hobbys. Das sind nebst dem Fussball Schwimmen, Wakeboarden und Skifahren. Es seien alles Sportarten, in denen er seinen Bewegungsdrang ausleben könne, erklärt Hasler.

Fabian Hasler outet sich als Fan des FC Barcelona, nicht zuletzt wegen des ehemaligen Spielers Xavi, des heutigen Trainers der Katalanen. «Seine Ruhe am Ball hat mich immer beeindruckt.» Neben Barcelona zählt Hasler auch Chelsea und den FC Luzern zu seinen Lieblingsklubs. Verständlich, dass er sagt: «Ich hoffe, dass der FCL noch genügend Punkte sammelt, um dem Barrageplatz entrinnen zu können.»

Aufschlussreiche Maturaarbeit

Fabian Hasler weiss, dass ein Mentaltraining viel Verbesserungspotenzial bezüglich der personellen Leistungsfähigkeit zu vermitteln vermag. Im Rahmen seiner Maturaarbeit mit dem Titel «Kann man durch ein geeignetes Mentaltraining den Umgang mit Druck im Fussball verbessern?» liess er einige Spieler während eines Monats ein solches Training besuchen, ein Torwandschiessen bestreiten und einen Fragebogen zur Frage nach Nervosität ausfüllen. Nach der Beendigung des Mentaltrainings stand laut Hasler fest:

«Es war eine deutliche Leistungssteigerung auszumachen.»

Fussballerisch, bekennt Fabian Hasler bescheiden, habe er keine nennenswerten Höhepunkte aufzuweisen. Das Trainingslager mit der Krienser U16 auf Mallorca aber werde er stets in bester Erinnerung behalten.

«Mit dem gesamten Team auf die Mittelmeerinsel zu fliegen, viele Trainings auf dem Rasen und Videoanalysen anzusehen, haben ein Profifeeling erzeugt.»

In guter Erinnerung blieben auch die Familienferien in Namibia und Südafrika mit den weiten öden Landschaften und der reichhaltigen Tierwelt in freier Wildbahn.

Am Samstag geht es gegen Sins

Sein nächstes Reiseziel seien die USA, wo er im Sommer im Bundesstaat Nebraska in einem College ein Business-Studium in Angriff nehmen werde, verrät Fabian Hasler. Bis es soweit ist, wolle er mit Cham II den Aufstieg in die 2. Liga interregional schaffen.

Die Voraussetzungen dafür sind gut. Cham II liegt mit einem beruhigendem Punktepolster an der Tabellenspitze. Der Vorsprung auf das drittplatzierte Sempach beträgt bereits 14 Zähler. Dies dank des 8:0-Siegs gegen das Schlusslicht Stans am Dienstag. Auch Fabian Hasler war unter der Torschützen, er traf in der 22. Minute zum 2:0.

Das nächste Meisterschaftsspiel hat das Team am Samstag (18 Uhr, Sportplatz Letten) in Sins zu bestreiten. Fabian Hasler erwartet eine harte, kampfbetonte Auseinandersetzung gegen den Achtplatzierten.

