Fussball Der Ex-Baar-Trainer Rodriguez sagt zur Trennung: «Es ist eine Entlassung» Das überraschende Ende von Alberto Rodriguez als Trainer des Baarer 3.-Liga-Teams wirft Fragen auf. Die Involvierten nehmen Stellung. Martin Mühlebach 28.01.2021, 18.00 Uhr

Alberto Rodriguez war zwei Jahre Trainer der 3.-Liga-Mannschaft. Bild: Stefan Kaiser (Baar, 18. Juni 2019)

In der Medienmitteilung des Drittligisten FC Baar vom Mittwoch ist zu lesen: «Der FC Baar und Alberto Rodriguez, der Trainer der 1. Mannschaft, haben sich entschlossen, in der Rückrunde die Zusammenarbeit nicht mehr weiterzuführen.» Der Wortlaut wirft Fragen auf. Ist es einvernehmliche Trennung? Oder schlicht und einfach eine Entlassung? Dazu sagt Alberto Rodriguez:

«Es ist eine Entlassung. Ich habe die Planung für die noch ausstehenden Saisonspiele gemacht, ich wollte weitermachen.»

Mit ihm sei nicht gesprochen worden, er habe sich zu eventuellen Vorwürfen nicht äussern können. Warum die Kündigung ausgesprochen worden sei, müssten andere erklären.

Patrick Betschart, der Vereinspräsident des FC Baar, zum Beispiel. Er sagt:

«Der Spielerrat wandte sich mit der Befürchtung an den Vorstand, dass die Ziele Aufstiegsrunde und Aufstieg unter Alberto Rodriguez verpasst werden könnten. Wir verwiesen daraufhin den Spielerrat, sich mit dem Trainer auszusprechen.»

Die Befragung des ganzen Teams habe ergeben, dass die Vertrauensbasis zwischen dem Cheftrainer und der Mannschaft fehlte. Daraufhin habe der Gesamtvorstand einstimmig beschlossen, Alberto Rodriguez die Kündigung auszusprechen. «Angesichts dessen galt es, einen Kollateralschaden – das heisst den Verlust des einen oder anderen Spielers – zu verhindern.» Urs Buob, der technische Leiter des FC Baar, hat lobende Worte für das Verhalten des Ex-Trainers übrig:

«Alberto Rodriguez nahm die Kündigung sachlich zur Kenntnis. Für ihn stand das Wohlergehen des Teams und des Vereins stets an erster Stelle.»

Dass «in der Hektik des Geschehens» das Vorgehen nicht optimal war, bedaure der Vorstand, schiebt Buob nach.

Rodriguez hatte das Team im Januar 2019 übernommen und den Aufstieg in letzter Sekunde verpasst. In der laufenden Spielzeit liegt der FC Baar nach Verlustpunkten auf dem zweiten Platz seiner 3.-Liga-Gruppe, hat also noch alle Chancen auf die Aufstiegsspiele.

Der A-Junioren-Trainer übernimmt ad interim

Die Vorbereitung auf die Rückrunde, die wegen Covid-19 mit vielen Fragezeichen behaftet ist, wird Ricardo Pinto leiten. Er ist der A-Junioren-Trainer der Baarer. Urs Buob sagt: «Ricardo ist im Besitz des Uefa-B-Diploms. Er bringt Erfahrung als Trainer im Aktiv- und Nachwuchs­fussball mit, und er bietet dem Verein die Möglichkeit, mit der nötigen Ruhe an einer Lösung für die verbleibende Saison und darüber hinaus zu arbeiten.»

Wie Buob betont auch der Präsident Patrick Betschart, dass sich der ehemalige Trainer Alberto Rodriguez gegenüber dem Verein stets loyal und fair verhalten habe. Ob sich die Spieler gegenüber dem Trainer ebenso verhalten haben, sei dahingestellt. Sie haben den Abgang ihres Trainers erzwungen, wohl in der Meinung, sie seien ohne ihn zu (noch) besseren Leistungen fähig. Diesen Beweis müssen sie nun erbringen.