Fussball Der Ex-Krienser Manuel Fäh wechselt zum SC Cham Der 27-jährige Innenverteidiger hat beim Klub aus der Promotion League einen Vertrag unterschrieben. Er ist einer von drei Neuen, sie ersetzen drei Abgänge. 17.12.2020, 12.31 Uhr

(bier) Mit Manuel Fäh (27) stösst ein in der Region bestens bekannter Spieler zum SC Cham. Der Innenverteidiger kommt vom SC Kriens auf das Eizmoos, er bestritt nach Angaben der Chamer in den beiden Challenge-League-Saisons 2018/19 und 2019/20 insgesamt 26 Spiele in der zweithöchsten Liga für den SCK.