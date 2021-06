Der FC Ägeri braucht ein kleines Fussballwunder

Fussball Der FC Ägeri braucht ein kleines Wunder für den Klassenverbleib Am bevorstehenden Wochenende fallen in den meisten Amateurligen die letzten Entscheidungen. Raphael Biermayr 25.06.2021, 05.00 Uhr

Sieht man die Ägerer (in Weiss) auch in der kommenden Spielzeit in der 2. Liga interregional spielen? Bild: Jakob Ineichen (Unterägeri, 11. Oktober 2020)

Im Amateurfussball sind in dieser durch die Pandemie zerhackten Saison mittlerweile fast alle Entscheidungen gefallen. Noch nicht sicher ist die Zukunft des FC Ägeri. Er kämpft in der letzten Runde in der 2. Liga interregional noch um den Klassenverbleib. Aus den sechs Gruppen steigen – zusätzlich zu den letzten beiden Teams – drei Mannschaften auf den drittletzten Plätzen ab. Das und die unterschiedlichen Gruppengrössen sorgen für eine heillos unübersichtliche Situation (Stichwort: Punkteschnitt).

Der FC Ägeri rechnet sich jedenfalls nach Angaben von Trainer Dragi Salatic noch eine kleine Chance aus. Er empfängt am Samstag den FC Einsiedeln (18 Uhr, Chruzelen) und muss neben einem Sieg auch auf eine optimale Konstellation auf zahlreichen anderen Plätzen schweizweit hoffen. Man darf ohne Übertreibung feststellen: Der Verbleib der Ägerer in der 2. Liga interregional käme einem Wunder gleich.

Auch Zug 94 mit Heimspiel zum Schluss

Im Falle des Abstiegs würden die Bergler in der kommenden Saison auf Cham II treffen, das den Ligaerhalt dank des jüngsten 3:1-Erfolgs gegen Leader Eschenbach endgültig sicherstellte. Das darf Zug 94 in der 1. Liga schon länger von sich behaupten. Das Team trifft am Samstag in der Dernière auf das Spitzenteam des FC Solothurn (16 Uhr, Hertiallmend).