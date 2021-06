Trotz Abstieg: Salatic bleibt Ägeri-Trainer

Fussball Der FC Ägeri steigt ab – Trainer Salatic bleibt dennoch Die wegen der Covid-19-Pandemie verkürzte Meisterschaft ist den Berglern zum Verhängnis geworden. In der regionalen 2. Liga soll ein Neuaufbau gelingen. Mit welchen Spielern, ist jedoch noch offen. Martin Mühlebach 29.06.2021, 14.49 Uhr

Ägeri mit Antonije Djakovic (in Weiss) verpasst den Verbleib in der 2. Liga interregional. Bild: Stefan Kaiser (Unterägeri, 26. Juni 2021)

«Ein Auf- oder Abstieg setzt sich immer aus mehreren Puzzleteilen zusammen. Leider passten bei uns in der nun frühzeitig zu Ende gegangenen Saison 2020/21 einige Teile nicht zusammen. Das tut weh, ich bin tief enttäuscht», sagte Ägeri-Trainer Dragoljub «Dragi» Salatic im Anschluss an den 5:2-Sieg gegen Einsiedeln im letzten Match der 2. Liga interregional. Dennoch wurde der Abstieg Tatsache, zumal auch Adliswil seine letzte Partie gewann und Ägeri Zweitletzter ist.

Salatic hatte erst im letzten Jahr einen Fünfjahresvertrag mit einer Ausstiegsklausel unterschrieben. Er soll in Unterägeri bleiben, wenn es nach dem Verein geht. Der Präsident Paul Hegner betont:

«Dragi ist ein Trainer, der sehr professionell arbeitet. Er bereitet sich akribisch vor und stellt das Team hervorragend auf die Wettkämpfe ein. Und er lebt vor, was er von seiner Mannschaft verlangt – er lebt den Fussball.»

Es ist unbestritten, dass Salatic die nötigen Voraussetzungen mitbringen würde, ein Profiteam trainieren zu können. Da stellte sich die Frage, ob er nach dem Abstieg in die regionale 2. Liga von der Ausstiegsklausel Gebrauch macht. Der Präsident des FC Ägeri atmet sichtlich erfreut und erleichtert auf, als Dragi Salatic erklärte: «Ja, ich bleibe.»

Ägeri-Trainer Dragoljub Salatic konnte sich nicht über den Sieg im letzten Spiel gegen Einsiedeln freuen. Bild: Stefan Kaiser (Unterägeri, 26. Juni 2021)

Der gewissenhaft arbeitende Trainer versucht zu erklären, warum seine Mannschaft den Ligaerhalt nicht zu bewerkstelligen vermocht. «Wir müssen damit umgehen, dass niemand freiwillig nach Ägeri kommt. So haben wir nur wenige Leistungsträger im Team. Wenn diese ausfallen, fehlen Leute, die sie vollwertig ersetzen können.» Das sei klar zu erkennen gewesen, als der Stürmer Michael Schwarzenberger und der Verteidiger Sandro Meier in Folge von Verletzungen während mehrerer Wochen nicht hätten spielen können.» Trotzdem, so Salatic, hätte nur wenig gefehlt, um den Klassenverbleib zu schaffen. Er hoffe, die Vorbereitung auf die neue Saison ohne kurzfristige Ferienabwesenheiten bestreiten zu können, obschon er verstehe, dass das Privatleben ebenso wichtig sei wie der Fussball.

Klar ersichtliche Defizite und eine Aufforderung

Der Trainer weiss zurzeit noch nicht, welche Spieler in der kommenden Saison die Farben des FC Ägeri tragen werden. Vor dem Anpfiff zum vorläufig letzten Meisterschaftsspiel in der 2. Liga interregional verabschiedete Präsident Paul Hegner sechs Akteure und den Assistenztrainer Sanel Halilovic. Salatic sagt:

«Es kann sein, dass wir noch zusätzliche Abgänge zu verkraften haben. Ich hoffe, dass der Stamm zusammenbleiben und dass es uns gelingen wird, die Abgänge vollwertig zu ersetzen. Unser Motto muss sein: Wahre Helden können umfallen, aber sie stehen wieder auf und kommen stärker als zuvor zurück.»

Um stärker als zuvor zurückkommen zu können, müssen die Spieler hart an sich arbeiten. In der Partie gegen Einsiedeln war trotz des klaren Erfolgs ersichtlich, in welchen Belangen sich das Team steigern muss, um die Erwartungen seines ambitionierten Trainers erfüllen zu können. Die Einsatz- und Kampfbereitschaft liess nichts zu wünschen übrig. Aber es dauerte eine geraume Weile, bis zusammenhängende Aktionen über mehrere Stationen zu Stande kamen. Unnötige Ballverluste, deren Ursache technische Unzulänglichkeiten waren, fielen ebenso negativ ins Gewicht wie die mangelhafte Auswertung hochwertiger Torchancen. Bei einer einigermassen durchschnittlichen Chancenauswertung hätte Ägeri im Spiel gegen Einsiedeln wohl rund ein Dutzend Tore erzielt. «Die mangelhafte Chancenauswertung und die zum Teil unerklärlichen Aussetzer in der Defensive sowie das starke Leistungsgefälle innerhalb des Teams waren wahrscheinlich entscheidend, dass wir den Klassenerhalt nicht zu schaffen vermochten und deshalb auch nicht verdient hätten», meint Salatic wohl zurecht.

Er hofft, dass zukünftig der eine oder andere seiner Spieler auch mal auf den Tisch klopft, wenn etwas nicht so läuft, wie es laufen sollte. Es könne nicht sein, dass nur immer der Trainer die Unzulänglichkeiten ansprechen und kritisieren müsse. Dragi Salatic ruft deshalb seine Führungsspieler und den Mannschaftsrat auf, vermehrt positiven Einfluss aufs Teamverhalten auszuüben.