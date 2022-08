Fussball Der FC Rotkreuz schafft die Überraschung und hofft nun auf das grosse Los Der Erstligist gewinnt in der ersten Cuprunde gegen den Promotion-League-Club Chiasso verdientermassen mit 3:0. Nun hofft der Teammanager, Luzern oder Basel empfangen zu dürfen. Martin Mühlebach Jetzt kommentieren 21.08.2022, 11.12 Uhr

Nahuel Allou (rechts) erzielt den zweiten Treffer für Rotkreuz. Bild: Roger Zbinden (Rotkreuz, 20. August 2022)

Die Freude hielt sich in Rotkreuz in Grenzen, als dem Team von Trainer Erlachner für die Cuprunde Chiasso zugelost wurde. Und als die ersten 1.-Liga-Partien gegen Concordia Basel (0:2) und Emmenbrücke (0:4) verloren wurden, machte man sich nur wenig Hoffnung, die zweite Runde erreichen zu können.

Doch es kam anders. Der Unterklassige siegte mit 3:0. Rotkreuz-Trainer Erlachner stellte sein Team taktisch hervorragend auf Chiassos Spielweise ein. Von vorne bis hinten solidarisch kämpfend, wurden die Angriffe der Tessiner schon früh unterbunden. Und wenn die hohen Bälle den Weg bis in den Rotkreuzer Strafraum fanden, wurden sie von den kopfballstarken Innenverteidigern Mentor Latifi und Lukas Clasen gekonnt geklärt.

Frühe Führung bringt Sicherheit

Es war Rotkreuz, das dem Spiel von Beginn an den Stempel aufdrückte. Guto Cappellini scheiterte schon in der zweiten Spielminute nur ganz knapp am Torerfolg. Rotkreuz powerte unverdrossen weiter. Mit Erfolg. Als Davide Palatucci innerhalb des Strafraums der Gäste von den Beinen geholt wurde, zeigte Schiedsrichter Bannwart sofort auf den Elfmeterpunkt. Cappelli trat an und schoss Rotkreuz 1:0 in Front (14.).

Die Zuschauer im Sportpark freuen sich über das Geschehen. Bild: Roger Zbinden (Rotkreuz, 20. August 2022)

Die Tessiner begannen zu lamentieren, während Rotkreuz sich nicht aus der Ruhe bringen liess. Es lohnte sich. In der 33. Minute gelangte der Ball nach einer sehenswerten Ballstafette zu Nahuel Allou, der den Tessiner Torhüter mit einem Schuss aus spitzem Winkel bezwang. Rotkreuz vermochte den 2:0-Vorsprung bis zur Pause zu wahren.

Nahuel Allou (rechts) auf dem Weg zum 2:0 gegen Chiassos Keeper Miodrag Mitrovic. Bild: Roger Zbinden (Rotkreuz, 20. August 2022)

Genc Krasniqi sichert Rotkreuz den Sieg

Die Geschichte der zweiten Halbzeit ist schnell erzählt. Chiasso gelang es nicht, die aufopfernd kämpfenden Platzherren zu verunsichern. In der 79. Minute konnte sich der kurz zuvor eingewechselte Tessiner Mpon im Laufduell gegen den durchgebrochenen Guto Cappellini nur noch mittels Notbremse wehren. Der Chiassesi wurde folgerichtig von Platz gestellt. Den aus diesem Vergehen resultierende Freistoss aus 18 Meter versenkte Genc Krasniqi auf geniale Art in der hinteren hohen Torecke.

Die Cup-Überraschung auf dem Sportpark Rotkreuz war perfekt. Trainer Erlachner sagte zufrieden strahlend:

«Wir haben uns das Weiterkommen im Cup mit einer tollen, solidarischen Teamleistung verdient. Wir wissen, dass wir gut sind, dass wir etwas können. Das wollen wir nun auch in der Meisterschaft unter Beweis stellen.»

Teammanager von Euw meinte: «Nach dem Sieg gegen Chiasso hoffe ich nun auf das Losglück. Ich hoffe, Luzern oder Basel empfangen zu dürfen.»

Grosser Jubel über das Weiterkommen bei den Rotkreuzern. Bild: Roger Zbinden (Rotkreuz, 20. August 2022)

