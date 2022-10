Der FC Rotkreuz gewinnt gegen Neuenburg Xamax mit 2:1

Fussball Der FC Rotkreuz stoppt die Negativserie trotz enormer Widerstände Nach zwei Niederlagen gewinnt der Aufsteiger die 1.-Liga-Partie gegen Xamax U21 dank einer Charakterleistung mit 2:1. Martin Mühlebach 09.10.2022, 13.49 Uhr

Die Rotkreuzer (Ayo Akinrinmade, rechts, gegen den Neuenburger Nedin Omeragic) wissen durch Zweikampfstärke zu gefallen. Stefan Kaiser (Rotkreuz, 8. Oktober 2022)

Ein Blick auf das Matchblatt des FC Rotkreuz verhiess nichts Gutes. Trainer René Erlachner musste in der Partie gegen das U21-Team von Neuenburg Xamax auf mehrere Stammspieler verzichten. Lucas Claser, Henrique Wellington und Haris Osmanbasic fehlten infolge Verletzungen, zudem war der Abwehrchef Mentor Latifi gesperrt. Auf dem regendurchnässten Kunstrasen im Rotkreuzer Sportpark entwickelte sich dennoch von Beginn weg eine abwechslungsreiche Partie.

Die nach den Niederlagen gegen Langenthal und Münsingen sowie den erwähnten Absenzen geschwächten Gastgeber vermochten eine gewisse Verunsicherung nicht zu verstecken. Die Rotkreuzer kamen gegen die junge, agile Elf von Xamax in den Startminuten oftmals einen Schritt zu spät. Es brauchte das Können der neuformierten Abwehr, die von Innenverteidiger Simon Grether und Torhüter Joao Ngongo hervorragend dirigiert wurde, um nicht früh in Rückstand zu geraten.

Zu allem Überfluss mussten der Aussenläufer Samir Boussaha (16.) und der Aussenverteidiger Nedim Sacirovic (24.) verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Solidarisch kämpfend vermochte Rotkreuz das 0:0 bis zur Pause zu halten.

Guto Cappellini (rechts) im Kopfballduelle mit Till Estermann. Stefan Kaiser (Rotkreuz, 8. Oktober 2022)

Der Goalgetter trifft herrlich zum 1:0

Nach dem Seitenwechsel war sofort ersichtlich, dass Rotkreuz alles in die Waagschale werfen wollte, um die drei Punkte einzufahren. Selbst der Abwehrchef Grether stürmte hin und wieder wild entschlossen aufs gegnerische Tor zu.

Die Anstrengungen wurden belohnt. In der 57. Minute nahm Genc Krasniqi rund 22 Meter mit dem Rücken zum Xamax-Tor stehend den Ball mit der Brust an, ehe er ihn nach einer halben Drehung zur 1:0 Führung magistral versenkte. Und in der 75. Minute schlug Krasniqi erneut zu, indem er ein Zuspiel von Nahuel Allou eiskalt zum 2:0 einschob. Xamax gelang in der Nachspielzeit (91.) noch das Anschlusstor, doch der Sieg war den Rotkreuzern nicht mehr zu nehmen.

Der Teammanager René von Euw lobte: «Unsere Mannschaft hat sich vom Verletzungspech nicht irritieren lassen. Sie hat eine grossartige Charakterleistung abgeliefert.» Trainer René Erlachner meinte schlicht und einfach: «Was meine Spieler geboten haben, macht Freude.»