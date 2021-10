Fussball Der Junioren-Goalgetter will auch bei den Zuger Aktiven hoch hinaus Der 18-jährige Omar Abduqadir geht für Zug 94 auf Torejagd – momentan zwar in der 3. Liga, aber das hält ihn nicht davon ab, ein hohes Ziel zu verfolgen. Martin Mühlebach Jetzt kommentieren 01.10.2021, 05.00 Uhr

Seit zwei Jahren ist Omar Abduqadir bei Zug 94. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 30. September 2021)

Omar Abduqadir, dessen Eltern vor über 20 Jahren ihr Heimatland Somalia verliessen, kam im Zuger Kantonsspital in Baar zur Welt. Nach dem Besuch der Fussballschule des FC Baar trug er bis zu den B-Junioren die Farben seines Ausbildungsklubs, ehe er im Jahr 2019 – noch immer als B-Junior – zu Zug 94 wechselte. Auf seine Zeit in Baar zurückblickend, schwärmt Omar Abduqadir: «Mit den C-Junioren durften wir in der Coca-Cola-League punktgleich mit dem Team Seetal den Meistertitel feiern und den Cupfinal gegen das Team Sempachersee bestreiten.»