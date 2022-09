Fussball Der neue Trainer des FC Ägeri baut auf Flexibilität Rade Petkovic (35) passt das Spielsystem des Zweitligisten den ihm zur Verfügung stehenden Spielern an. Martin Mühlebach Jetzt kommentieren 16.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Rade Petkovic trainiert den FC Ägeri seit der laufenden Saison. Bild: Stefan Kaiser (Unterägeri, 14. September 2022)

Nach dem Abgang von Dragi Salatic, der Ägeri während der letzten fünf Jahre trainierte, musste der Verein nach einem geeigneten Nachfolger Ausschau halten.

In der Person von Rade Petkovic verpflichtete der Verein einen Mann, der einen reichen Erfahrungsschatz mitbringt. Als Junior trug Petkovic die Farben des serbischen FC Zupa, wo er mit Dragan Dunjic spielte, dem heutigen Torhütertrainer des FC Ägeri.

Später habe er mit der U16 von Espanyol Barcelona ein Probetraining bestritten. Ein Übertritt sei lediglich aus visatechnischen Gründen gescheitert. Rade Petkovic schloss sich dann der U16 der Zürcher Grasshoppers an. Der Traum von der Profikarriere platzte aber, erklärt er:

«Nach einer gravierenden Verletzung reichte es nicht mehr für höhere Aufgaben. Deshalb absolvierte ich eine Lehre als Automechaniker.»

Aufs Fussballspielen wollte Petkovic allerdings nicht verzichten. Er ging als abschlussstarker Stürmer für Lachen und Einsiedeln auf Torjagd, Letzterem verhalf er als Torschützenkönig zum Aufstieg in die 2. Liga interregional. In Diensten des FC Ägeri stehend, veranlasste ihn eine erneute Verletzung, seine Aktivkarriere vorzeitig zu beenden.

Über Nachwuchsstufen zu den Aktiven

Bevor Rade Petkovic zum FC Ägeri kam, war er in Einsiedeln kurzfristig Assistent von Trainer Kurt Gehri, von dem er viel gelernt habe. Danach trainierte er die U15-Mannschaft des FC Wohlen, mit der er zweimal aufstieg und in den Cupfinal einzog.

Nach diesen Erfolgen wurde Petkovic in Wohlen auf Empfehlungen des Juniorenleiters und des Sportchefs zum Assistenten von Cheftrainer Thomas Jent (zuletzt bei Zug 94 tätig) befördert. Nach dessen Entlassung coachte Petkovic kurzfristig die erste Mannschaft der Freiämter, die dann von Ryszard Komornicki übernommen wurde.

Winnermentalität schaffen

«Da Jent und Komornicki verschiedene Vorstellungen von Fussballspiel haben, musste ich mich schnell anpassen. Das war nicht ganz einfach, aber ich habe dabei viel profitiert und mich menschlich und als Trainer weiterentwickelt», sagt Rade Petkovic.

Das kommt nun den FC Ägeri zugute, mit dem er nach drei Meisterschaftsniederlagen zuletzt zwei Siege – mit dem Torverhältnis von 7:0 – einfuhr. Nach dem Saisonziel befragt, betont der Trainer: «Ich nenne keine Rangierung als Saisonziel. Ich will eine Winnermentalität kreieren nach dem Motto ‹Der nächste Termin ist immer der wichtigste›. Am Ende der Saison werden wir dann sehen, was dabei herauskommt.»

Dem Kader angepasste Taktik

In der Sommerpause hatte der FC Ägeri einige gewichtige Abgänge zu verzeichnen. Der Verein berief kurzerhand ein paar eigene, talentierte Junioren aus der Coca-Cola-League ins Fanionteam. Rade Petkovic schenkte ihnen sein Vertrauen. «Auch dank Sportchef Miro Matuzovic und seiner grossartigen Arbeit konnte ein ausgeglichenes Team zusammengestellt werden», schwärmt der Trainer.

Dank seines grossen Beziehungsnetzes gelang es ihm, den Mittelfeldspieler Nikola Bozic nach Ägeri zu holen. Bozic, der rund 100 Challenge-League-Matches (für den FC Wil) und ebenso viele Promotion-Spiele (unter anderen für den SC Cham) absolviert hat, soll mit Captain Marco Schwarzenberger und weiteren bestandenen Leaderfiguren die Nachwuchskräfte fördern. Petkovic betont:

«Es ist wie im Beruf. Jeder Erst-Lehrjahr-Stift braucht einen guten Oberstift und Lehrmeister, um sich entwickeln zu können – und so ist es auch im Fussball. Nikola und Marco sind die passenden Figuren.»

Rade Petkovic vermittelt den Spielern auch Spass. Bild: Mathias Blattmann (Unterägeri, 11. September 2022)

Als ehemaliger Stürmer würde er seine Mannschaft wie Pep Guardiola mit einem aggressiv-offensiven 4:3:3-System spielen lassen. Aber er habe andere Spielertypen und Charakteren in seinem Team als Guardiola. «Meine Jungs beherrschen andere Spielprinzipien – unter anderem das Umschaltspiel. Deshalb passe ich die Taktik dem mir zur Verfügung stehendem Kader an.» Petkovic sei in Serbien die Uefa-A-Lizenz für Trainer am Erwerben.

Am Samstag tritt Ägeri auswärts gegen Willisau an (16 Uhr, Schlossmatte). Rade Petkovic sagt: «Das wird keine leichte Aufgabe sein. Ich bin gespannt und hoffe, ein interessantes und spannendes 2.-Liga-Spiel zu erleben.»

Nach dem überzeugenden 3:0-Sieg vor Wochenfrist gegen Hochdorf sind die Anhänger des FC Ägeri guter Dinge.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen