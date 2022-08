Der FC Ägeri steht vor dem Beginn der Saison in der 2. Liga

Fussball Die vielen Veränderungen im Team des FC Ägeri machen den Trainer bescheiden Im Kader des Zweitligisten FC Ägeri stehen neun Abgängen elf Zuzüge gegenüber. Der ebenfalls neue Trainer Rade Petkovic versprüht vor dem Saisonstart am Samstag in Sins dennoch Zuversicht. Martin Mühlebach Jetzt kommentieren 12.08.2022, 05.00 Uhr

Ägeris neuer Trainer Rade Petkovic. Bild: Roger Zbinden (Steinhausen, 6. August 2022)

Miro Matuzovic, der Sportchef des Zweitligisten Ägeri, sagt: «Der spontane Abgang von Trainer Dragi Salatic forderte unseren Präsidenten Paul Hegner und mich heraus. Mit Rade Petkovic konnten wir unseren Wunschtrainer verpflichten, mit dem wir nun vorwärtsschauen können.» Salatic übernahm das höherklassige Zug 94.

In Folge mehrerer Ferienabwesenheiten hätte Rade Petkovic in Unterägeri allerdings nicht wunschgemäss starten können. Im ersten Vorbereitungsspiel seien ihm nur zehn Spieler zur Verfügung gestanden. Sportchef Matuzovic betont:

«Der Trainingsbetrieb muss in Zukunft vollumfänglich gewährleistet werden können. Um das zu erreichen, sollen vor dem Trainingsstart fix zwei bis drei Wochen für den Ferienbezug festgelegt werden.»

Auf die Zielvorgabe für die neue Saison angesprochen, betont Matuzovic: «Ich will keinen Tabellenrang als Ziel festlegen. Wir wünschen uns einzig und allein eine ruhige und stabile Saison.»

Neuer Trainer, neue Ideen

Mit Rade Petkovic vermochte der FC Ägeri einen Trainer zu verpflichten, der viel Fussballsachverstand mitbringt. Beim Erstligisten Einsiedeln assistierte er dem Cheftrainer Kurt Gehrig, in Wohlen feierte er als Trainer der U15-Mannschaft eine sehr erfolgreiche Saison. Nach dem Trainerwechsel in der ersten Mannschaft Wohlens war er Assistent des neuverpflichteten Ryszard Komornicki.

Petkovic erzählt: «Als mir der Cheftrainerposten bei Ägeri angeboten wurde, sagte ich zu; zum einen, weil ich hier wohne und zum anderen, weil ich in Serbien den Kurs zur Erlangung der Uefa-A-Lizenz in Angriff genommen habe.»

Mit der Verpflichtung in Ägeri könne er den zeitlichen Aufwand etwas minimieren. Über den von Sportchef Miro Matuzovic angesprochenen unbefriedigenden Trainingsstart in Folge der vielen Ferienabwesenden will sich Petkovic nicht den Kopf zerbrechen.

Er sagt: «Ich versuche in jeder Situation das Beste zu sehen und etwas Positives daraus zu machen. Am Zugerland Cup zeigte meine Mannschaft bereits Fortschritte, und wenig später gewannen wir das Vorbereitungsspiel gegen ein starkes Steinhausen mit 3:2.»

Marco Schwarzenberger (links, im Testspiel gegen Steinhausens Cédric Hürlimann) soll eine neue Rolle im Ägerer Team einnehmen. Bild: Roger Zbinden (Steinhausen, 6. August 2022)

Zur vorgesehenen Taktik meint Petkovic:

«Mein Hauptanliegen gilt vorerst der Stabilisation der Defensive, die in der vergangenen Saison viele Gegentore hinnehmen musste. Ich möchte den langjährigen Abwehrchef Marco Schwarzenberger auf der Sechser-Position im defensiven Mittelfeld einsetzen und die Verteidigung neu strukturieren.»

Einige vielversprechende Transfers dürften Petkovic Handlungsspielraum lassen, um seine Ideen umzusetzen.

Was das neue Ägerer Team draufhat, kann es zum Auftakt der 2. Liga am Samstag in Sins ein erstes Mal unter Beweis stellen (18 Uhr, Letten).

Zuzüge: Rade Petkovic (Trainer, Wohlen), Vullnet Ukaj (Goldau), Nicola Bozic, Rosario Galati, Diego Blasi (Wohlen), Kabilaan Sakthi (Root), Veliko Jovkovic (Mladi Radnik Pozarevac), Manuel Uster, Matteo Tommasino, Dario Schuler, Dario Iten (eigene Junioren), Mihailo Bukovic (Ägeri II). Abgänge: Dragoljub Salatic (Trainer, Zug 94), Samuel Pfister (Kriens), Alexandar Tasic (Serbien), Aleksander Gyr (GC), Christian Romer, Michael Schwarzenberger (eigene Senioren), Tim Rogenmoser, Dusan Ilic, Cristiano Rodrigues, Adnan Bacirbasic (Pause).

Das Testspiel gegen den SC Steinhausen gewann Ägeri mit 3 zu 2. Bild: Roger Zbinden (Steinhausen, 6. August 2022)

