Der FC-Rotkreuz-Präsident beruhigt den Teamchef

Fussball Der Präsident des FC Rotkreuz glättet die Wogen und beruhigt den Teamchef Claudio Carbone nimmt Stellung zur Kritik aus dem Lager der ersten Mannschaft. Martin Mühlebach 02.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

FC-Rotkreuz-Präsident Claudio Carbone (Mitte) 2019 bei der Einweihung des neuen Fussballplatzes mit Gemeindepräsident Peter Hausherr (rechts) und Regierungsrat Heinz Tännler. Bild: Patrick Hürlimann

René von Euw, der Teamchef der ersten Mannschaft des FC Rotkreuz, bemängelte kürzlich in unserer Zeitung die nötige Akzeptanz im Verein für die Ziele des Teams. Jenes beabsichtigt den Aufstieg in die 1. Liga. Nach von Euws Überzeugung tut der Klub zu wenig für den sportlichen Erfolg. Der Präsident Claudio Carbone sagt nun:

«Wir haben einen Antrag auf die besondere Nutzung der Garderoben für die erste Mannschaft gestellt. Die Antwort ist noch hängig.»

Ein positiver Bescheid seitens der Gemeinde würde ein Anliegen des Teamchefs von Euw befriedigen. Dessen Forderungen nach mehr Präsenz in den Medien und der Verpflichtung eines Speakers sind laut Carbone ebenfalls gehört worden und würden auf die neue Saison hin umgesetzt.

Der Präsident zeigt die Herausforderungen für den Gesamtverein auf: «In den letzten zehn Jahren ist der FCR gewachsen. Auch die Infrastruktur wurde massiv verbessert.» Das Hauptfeld und die Trainingsplätze und die Garderoben seien erneuert worden. Und ein Klublokal mit einer Gastroküche und einer Matchuhr seien dazugekommen. «Die gesamte Anlage gehört der Gemeinde, die uns gut unterstützt, aber nicht alle unsere Wünsche und Begehren erfüllen kann.»

Erfolgsgeschichte in wenigen Jahren

Claudio Carbone erzählt, wie er den FC Rotkreuz vor zwölf Jahren wahrgenommen und weshalb er das Präsidium übernommen hat: «Vor meiner Amtsübernahme herrschte eine Neidkultur, die leider auch heute noch hin und wieder feststellbar ist.» Er führt aus: «Die erste Mannschaft kickte in der 4. Liga. Ich wollte den FC Rotkreuz sportlich so weit wie möglich nach oben bringen. Mein Mindestziel war von Beginn an die 2. Liga. Viele Vereinsmitglieder standen diesem Ansinnen allerdings sehr skeptisch gegenüber. Es musste viel Überzeugungsarbeit geleistet werden.»

Als Erstes hätte die am Boden liegende Juniorenabteilung neu aufgebaut werden sollen. Das sei dem vor zwei Jahren zurückgetretenen Juniorenobmann Fredy Meier hervorragend gelungen. Claudio Carbone sagt mit berechtigtem Stolz:

«Unser Verein ist mittlerweile auf 450 Mitglieder angewachsen. Das ist eine Verdoppelung innerhalb von zehn Jahren.»

Dieses rasante Wachstum hätte aber auch seine Schattenseiten. «Wir haben zu wenig freiwillige Helferinnen und Helfer, um alle Anforderungen meistern zu können. So haben wir beispielsweise im Kinderfussball 40 Mädchen und Knaben auf einer Warteliste, mit denen vier Teams gebildet werden könnten. Aber wir finden für diese Teams keine Trainer.»

Der FC Rotkreuz sei dabei, seiner sportlichen Entwicklung und der demografischen der Gemeinde Risch gerecht zu werden. Das Ziel sei nicht nur der Aufstieg der ersten Mannschaft, sondern auch der zweiten (in die 3. Liga) sowie der dritten (in die 4. Liga). Zudem möchte man zwei Plauschteams in der 5. Liga spielen lassen.

Im nächsten Jahr gibt Carbone das Zepter weiter

Die Risiken des Fanionteams wurden in eine separate Organisation ausgelagert, um das finanzielle Risiko des Vereins zu mindern, sagt Claudio Carbone. Er erlebte vor seiner Übernahme des Präsidiums als langjähriges Klubmitglied zweimal mit, wie der FC Rotkreuz zweimal kurz vor dem Konkurs stand. «Diese Tatsache war der Grund, weshalb ich mich als Präsident zur Verfügung stellte», sagt er und verrät: «Im März 2022 werde ich das Präsidium an Andreas Brand, den derzeitigen Co-Präsidenten, weitergeben.» Danach werde Claudio Carbone «ausschliesslich für die erste Mannschaft tätig sein und als Verbindungsglied zum Vereinsvorstand im Einsatz stehen». Das dürfte René von Euw gefallen.