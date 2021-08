Fussball Der Rotkreuz gewinnt den Zugerland-Cup – trotz eines torlosen Unentschiedens Der Unterklassige besiegt im Final des Vorbereitungsturniers den Erstligisten Zug 94. Martin Mühlebach 01.08.2021, 16.53 Uhr

Die Goalies, im Bild Zugs Lukas Winzap, zeigen eine starke Partie. Bild: Jan Pegoraro (Unterägeri, 31. Juli 2021)

Der auf dem Rankhof-Kunstrasen in Unterägeri ausgetragene Zugerland-Cup 2021 erlebte seinen Höhepunkt mit dem Finalspiel zwischen dem Erstligisten Zug 94 und dem FC Rotkreuz aus der 2. Liga interregional. Wie bei diesem Turnier üblich, fand vor dem Anpfiff ein Elfmeterschiessen statt, das Rotkreuz mit 8:7 Toren gewann. Somit stand fest, dass Zug 94 das Spiel gewinnen musste, um den Pokal in Empfang nehmen zu können, während Rotkreuz ein Unentschieden zum Triumph ausreichen würde.

Der FC Rotkreuz setzt sich schliesslich dank des Erfolg im vorangegangenen Penaltyschiessen durch. Bild: Jan Pegoraro (Unterägeri, 31. Juli 2021)

Zur Freude der rund 200 Zuschauer entwickelte sich von Beginn weg ein offener Schlagabtausch. Klare Torchancen waren jedoch über weite Strecken kaum auszumachen, da die gut organisierten Abwehrreihen der beiden Teams das Spiel im Griff hatten. Und da sich Zug 94 und Rotkreuz bis zum Abpfiff auf Augenhöhe begegneten, endete die Partie 0:0. Rotkreuz durfte sich folglich als Gewinner des Zugerland-Cups 2021 feiern lassen.

Durchnässt: Der Rotkreuzer Trainer René Erlachner (rechts) und der Teammanager René von Euw. Bild: Jan Pegoraro (Unterägeri, 31. Juli 2021)

Der FCR-Trainer René Erlachner betonte: «In Anbetracht der kurzen Vorbereitung mit vielen Ferienabwesenden in beiden Reihen stand die Finalpartie auf einem guten Niveau. Beide Teams hätten den Sieg verdient gehabt. Dank des gewonnenen Elfmeterschiessens sind wir nun halt die Glücklichen.» Der Zuger Trainer Vural Oenen gab zu Protokoll: «Infolge mehrerer Ferienabwesenden mussten wir unser Team mit einigen Spielern der zweiten Mannschaft ergänzen. Aus dieser Situation haben wir das Beste gemacht. Ganz besonders freut es mich, dass wir kein Gegentor einsteckten. Und ich denke, dass wir die besseren Torchancen hatten als unser Finalgegner.» René von Euw, der Teammanager des FC Rotkreuz, sagte glücklich strahlend:

«Unser Ziel ist der Aufstieg in die 1. Liga. Unsere Mannschaft hat gegen ein gutes Zug 94 gezeigt, dass sie auf dem richtigen Weg ist.»

Keine Chance für Ägeri im kleinen Final

Im Spiel um den Rang 3 bezwang Muri den gastgebenden FC Ägeri diskussionslos mit 6:1. Dragi Salatic, der Trainer der Ägerer, befand: «Wir haben noch viel Arbeit vor uns, um nach dem Abstieg in der regionalen 2. Liga eine gute Rangierung einnehmen zu können. Da wir in der Sommerpause viele Wechsel zu verzeichnen hatten und bisher kaum trainieren konnten, fehlen uns noch die nötigen Automatismen.» Das Ziel sei es, in der kommenden Saison in der Tabelle einen guten Mittelfeldplatz zu belegen.