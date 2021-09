Der Rotkreuzer Torhüter mag Fussballagenten ganz und gar nicht

Fussball Der Rotkreuzer Erfolgstorhüter Joao Ngongo sagt: «Fussballagenten mag ich ebenso wenig wie Rösti» Der selbst ernannte Aufstiegskandidat ist mit zwei Siegen in die Saison der 2. Liga interregional gestartet und dabei ohne Gegentreffer geblieben. Dies auch dank des 27-jährigen Goalies. Martin Mühlebach Jetzt kommentieren 02.09.2021, 16.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Joao Ngongo feierte bislang drei Aufstiege, einen im Dress des FC Dietikon. Nun soll ihm das auch mit Rotkreuz gelingen.







Bild: Raphael Biermayr (Thalwil, 29. März 2015)

Mit der Verpflichtung von Torhüter Joao Ngongo hat der Rotkreuzer Teammanager René von Euw einen wahren Coup gelandet. Ngongo ist ein Meister seines Fachs. Er dirigiert seine Vorderleute, er löst mit punktgenauen Abstössen und Auskicken schnelle Angriffe aus, und mit seinen Körpermassen von 1,89 Metern und knapp 90 Kilogramm flösst er seinen Gegenspielern gehörig Respekt ein.

Der Angolaner, der als 8-Jähriger mit seiner Mutter und zwei Schwestern in die Schweiz gekommen ist, verfügt über Erfahrung und Erfolg. Mit Dietikon schaffte er den Aufstieg von der 2. Liga interregional in die 1. Liga. Mit YF Juventus stieg er von der 1. Liga in die Promotion League auf, und mit Rapperswil-Jona gelang ihm der Aufstieg von der Promotion League in die Challenge League. Diese Erfolge trugen Ngongo einen Vertrag bei den Zürcher Grasshoppers ein, wo er in der Spielzeit 2017/18 unter den Trainern Carlos Bernegger, Thorsten Fink und Murat Yakin hinter Heinz Lindner (heute FC Basel) und Vaso Vasic (heute FC Luzern) als Torhüter Nummer drei figurierte. «Von meinem damaligen Torhütertrainer Christian Born, der derzeit die Keeper der Berner Young Boys trainiert, habe ich in meiner bisherigen Karriere am meisten gelernt», sagt Joao Ngongo.

Von Angola nach Bern

Nach dem einjährigen Engagement bei den Grasshoppers kehrte er nach Angola zurück, wo er während drei Jahren für Libolo Interclub Luanda in der ersten angolanischen Division das Tor hütete. «Wegen der Corona-Ausbrüche in meinem Heimatland flog ich wieder in die Schweiz, wo mir meine Partnerin ein Engagement beim Zweitligisten FC Bosporus Bern verschaffte, mit dem ich den Berner Cup gewann», schildert der 27-Jährige.

Er blieb in Bern wohnhaft, spielt nun aber beim FC Rotkreuz. «Wir haben eine gute Mannschaft, von der ich warmherzig aufgenommen wurde. Und wir werden alles daransetzen, um den Aufstieg in die 1. Liga zu realisieren», sagt er, um keck zu ergänzen:

«In der 1. Liga wollen wir uns dann nicht nur etablieren – mein Ziel ist es, in die Challenge League durchzumarschieren.»

An Ngongo sollte es nicht scheitern, zumal er aus mehrfach eigener Erfahrung weiss, wie Aufstieg geht.

Schöne und weniger schöne Erlebnisse

Joao Ngongo ist ein herzlicher, offener, hilfsbereiter Familienmensch. «Wenn immer es möglich ist, besuche ich meine Mutter und meine Schwestern, die im aargauischen Nussbaumen leben», sagt er. Obschon er im Fussball, etwa mit den mehrmaligen Aufstiegen oder mit dem Cupauftritt mit YF Juventus im St.-Jakob-Stadion gegen den grossen FC Basel, schon viele schöne Erlebnisse geniessen durfte, versichert er: «Der schönste Moment in meinem bisherigen Leben erlebte ich bei meiner zwischenzeitlichen Rückkehr nach Angola, als ich meinen Bruder, unsere Grossmutter und Verwandten und Bekannten in die Arme schliessen durfte.» Mit leicht feuchten Augen fügt er an:

«Angola ist ein schönes Land, aber überall herrscht Armut, obwohl das Land über mehrere Goldminen verfügt.»

Um das Leid der Menschen etwas mildern zu können, habe er während seines Aufenthalts in Angola Lebensmittel und Kleider an die Hilfsbedürftigen verteilt.

Joao Ngongo, der den Barcelona-Torhüter Marc-André ter Stegen als Vorbild nennt, sagt: «Für mich ist Profifussball derzeit kein Thema. Ich bin beruflich in der Versicherungsbranche tätig – Weiterbildung hat Priorität.» Wenn doch noch ein Profiangebot ins Haus flattern würde, würde er es allerdings genau prüfen – allein, denn: «Die Verhandlungen würde ich selbst führen. Von Fussballagenten und ihren leeren Versprechungen will ich nichts mehr wissen, von ihnen habe ich mich losgelöst. Ich mag sie ebenso wenig wie Rösti», sagt er mit einem schalkhaften Lächeln.

Am Samstag in Lachen will Joao Ngongo das Tor des FC Rotkreuz wie schon in den ersten zwei Spielen reinhalten und einen weiteren Dreier einfahren (16 Uhr, Sportplatz Peterswinkel). Es wäre der dritte Sieg im dritten Meisterschaftsspiel der laufenden Saison.