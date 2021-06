Fussball Der Rotkreuzer Teammanager übt Kritik am Verein und sagt: «Wir sind im Moment da, wo wir hingehören» René von Euw, der Teamchef des ambitionierten Klubs aus der 2. Liga interregional, wünscht sich mehr Akzeptanz für die Ziele des Fanionteams. Martin Mühlebach 28.06.2021, 12.00 Uhr

Der FC Rotkreuz mit Nedim Sacirovic (in Rot-Weiss) ist auf seinem Weg zur 1. Liga gestoppt worden. Bild: Jakob Ineichen (Unterägeri, 11. Oktober 2020)

Der Rotkreuzer Teamchef René von Euw und Trainer René Erlachner und sein Team haben sich vor zwei Jahren den Aufstieg in die 1. Liga zum Ziel gesetzt. Dass dieses Vorhaben (noch) nicht realisiert werden konnte, ist unter anderem der Coronapandemie geschuldet. Die Saison 2019, in der der FC Rotkreuz ausgezeichnet im Aufstiegsrennen lag, wurde vorzeitig abgebrochen. Und in der nun zu Ende gegangenen Saison wurde bloss noch die Vorrunde zu Ende gespielt, um die Auf- und Absteiger bestimmen zu können. Da Rotkreuz die Hinrunde gegen die direkten Konkurrenten um den Aufstieg – Freienbach und Lachen/Altendorf – auswärts austragen musste, fiel der Heimvorteil bei den Rückrundenpartien ins Wasser.