Fussball Der SC Cham hat die Aufstiegsrunde zum Ziel In der Promotion League ist der Spielbetrieb wieder aufgenommen worden. Die Ennetseer treffen am Sonntag auf ein Team, das während der Zwangspause bessere Bedingungen genoss. Martin Mühlebach 08.04.2021, 14.50 Uhr

Es ist Anfang April und die Vorrunde in der Promotion League ist immer noch nicht abgeschlossen. Diese Partien gilt es nun nachzuholen, so lautet das Minimalziel der Ligaverantwortlichen. Da zum Zeitpunkt des coronamassnahmenbedingten Saisonunterbruchs Ende Oktober 2020 nicht alle Teams gleich viele Partien absolviert hatten, gestalten sich Spielplan und Tabelle unübersichtlich. Der SC Cham hat noch vier Partien auszutragen. Am Sonntag empfängt er zum ersten die U21-Mannschaft des FC Zürich (14.00, Eizmoos, im Liveticker auf der Ligasite).

Im letzten Heimspiel vor dem Saisonunterbruch ist der SC Cham (rechts: Marin Wiskemann) Etoile Carouge mit 0:1 unterlegen. Bild: Christian Herbert Hildebrand (17. Oktober 2020)

Der Chamer Trainer Roland Schwegler betont: «Wir freuen uns riesig, endlich wieder spielen zu können. Seit dem 1. März konnten wir wieder voll trainieren und Testpartien bestreiten.» Da die Erstligisten das jedoch nicht durften, testeten die Promotion-League-Teams gegeneinander. Die Chamer erzielten gegen Brühl St.Gallen (1:1) und die Black Stars Basel (2:2) zwei Unentschieden, verloren bei YF Juventus Zürich (1:3) sowie Rapperswil-Jona (2:3) und gewannen gegen das U21-Team der Grasshoppers (1:0). Roland Schwegler sagt: «Wir sind gerüstet, um gegen Zürich U21, Basel U21, Münsingen und Yverdon mit breiter Brust antreten zu können. Unser Ziel ist es, in diesen vier Partien, die nötigen Punkte zu holen, um die Aufstiegsrunde bestreiten zu können.»

Verkürzte Saison mit neuem Modus

Damit spricht er die Änderung des Modus in der dritthöchsten Liga an: Die Tabelle wird nach der Vorrunde geteilt. Die ersten acht Teams bestreiten die sogenannte Aufstiegsrunde, die letzten acht die Abstiegsrunde. Alle Punkte werden mitgenommen. Dadurch sollen sämtliche Mannschaften 22 Partien austragen. Nach jetzigem Stand gilt unverändert: Der Erstplatzierte steigt auf, der Tabellen-15. und -16. steigen ab. Die Chamer liegen gegenwärtig mit neun Zählern Rückstand auf den Ligadominator Yverdon auf Rang zwei. Das sieht hinsichtlich der Qualifikation für die Aufstiegsrunde beruhigender aus, als es in Wahrheit ist: Der Vorsprung auf Rang zehn beträgt gerade einmal sechs Punkte.

Dass mit den Nachwuchsteams des FC Zürich und des FC Basel zum Wiederbeginn zwei Gegner warten, die wegen des Profistatus ihrer Vereine stets trainieren und sogar eine eigene Mini-Meisterschaft austragen durften, beunruhigt den Trainer Schwegler nicht:

«Vielleicht sind wir nach der langen Pause etwas hungriger als Zürich und Basel. Wir wollen, wie immer, gewinnen.»

Auch der Chamer Sportchef Marcel Werder freut sich, dass die Meisterschaft wieder aufgenommen worden ist: «Wir sind natürlich dankbar, dass wir wieder spielen dürfen. Dies ist wichtig für die jungen und ambitionierten Spieler der Promotion League, die seit einem Jahr in ihrer Entwicklung eingeschränkt wurden.» Angesprochen auf den Umstand, dass die Spiele weiterhin ohne Zuschauer stattfinden, sagt Werder: «Wir müssen diese Tatsache akzeptieren und werden uns an die Vorgaben des Verbandes halten.»

Die Chamer Fans der «Blegikurve» müssen ebenfalls draussen bleiben. Bild: Christian Herbert Hildebrand (17. Oktober 2020)

Man habe gelernt, dass man flexibel sein und sich immer wieder den aktuellen Situationen anpassen müsse, schiebt Marcel Werder nach, ehe er betont: «Es ist ein Novum in der Geschichte des SC Cham, dass auf dem Eizmoos Spiele ohne Zuschauer stattfinden. Es besteht die Hoffnung, dass der Bundesrat in seiner Sitzung Mitte April in diesem Bereich eine Lockerung beschliessen wird. Für die Fans wäre es definitiv zu wünschen.»

Neue Gesichter im Team

In der langen Pause gelang es dem Chamer Sportchef, einige Transfers zu tätigen. Den Abgängen von Danijel Stefanovic (FC Rotkreuz), Jeff Le Bigonsan (Zug 94) und Torhüter Samuel Blättler (SC Goldau) stehen folgende Zuzüge gegenüber: Anthony von Arx (Torhüter, FC Aarau), Manuel Fäh (Verteidiger, Kriens, befindet sich noch im Aufbau), Tim Neziri (Verteidiger, Dietikon) und Giandomenico Tanzillo (Mittelfeld, Schaffhausen). Tanzillo und von Arx haben Leihverträge bis zum Ende der Saison unterzeichnet.

Mit Björn Scheuber vom FC Muri engagierte der SC Cham zudem einen neuen Torhütertrainer. Der Rest des Staffs wird sich nicht verändern. Kürzlich gab der Verein bekannt, dass Cheftrainer Roland Schwegler und Co. ihre Verträge um eine Spielzeit verlängerten.

Übrigens: Sogar das Minimalziel, die Austragung aller Vorrundenpartien zu erreichen, gestaltet sich als Herausforderung. Das Nachholspiel des SC Brühl gegen Köniz vom Gründonnerstag musste erneut verschoben werden – wegen eines Coronafalls.