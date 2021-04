Fussball Der SC Cham siegt erneut und rückt dem Leader Yverdon auf die Pelle Der Sportclub gewinnt das Nachtragsspiel gegen das U21-Team des FC Basel in der Promotion League mit 1:0. Er nimmt dabei auch das Glück in Anspruch. Raphael Biermayr 14.04.2021, 22.23 Uhr

Chams Nico Siegrist (in Rot) setzt sich gegen Basels Kevin Jakob durch. Bild: Matthias Jurt (Cham, 14. April 2021)

Der Begriff «Zaungast» stand lange auf dem inoffiziellen Index der zeitgenössischen Sportsprache, vergleichbar etwa mit dem «Pausentee». Infolge der Massnahmen gegen die Covid-19-Pandemie erlebt das Wort jedoch ein ungeahntes Comeback. Da offiziell keine Zuschauer auf den Anlagen zugelassen sind, gibt es buchstäblich Zaungäste, die hinter den Abschrankungen die Partien verfolgen.

Besonders eindrücklich ist das auf dem Eizmoos in Cham zu beobachten. Beim ersten Pflichtspiel in diesem Jahr am vergangenen Sonntag gegen den FC Zürich U21 (3:0) genossen zahlreiche Zuschauer ausserhalb des Stadions das schöne Wetter und die Partie. Und auch am Mittwochabend bei der Begegnung mit dem U21-Team des FC Basel trotzten einige dem bissigem Wind.

Die Basler drückten auf den Führungstreffer

Sie sahen ein gänzlich unterschiedliches Spiel als drei Tage zuvor. Die Chamer kamen nur mit Glück um einen frühen Gegentreffer herum. Basels Gubinelli traf zunächst den auf der Linie stehenden Wüest und im Nachschuss die Latte (5.). Und wenig später rettete Torhüter Peterhans nach einem Zögern von Niederhauser gegen den anstürmenden Vesco. Der Leichtsinn war auch in der Folge ein unsichtbarer Akteur der Gastgeber. In der Offensive sah es etwas besser aus, allerdings fehlte die Durchschlagskraft. Am nächsten dran an einem Treffer war Jan Loosli mit seinem Kopfball (39.).

Ins Tor für die Chamer traf schliesslich Doriano Tanzillo. Er war in der 71. Minute vom Penaltypunkt erfolgreich, nachdem Riedmann gefoult worden war. Der Torschütze war kurz zuvor eingewechselt worden und letztlich für den einzigen Treffer der Partie verantwortlich. Die Chamer taten sich leicht, den Vorsprung über die Zeit zu bringen. Dies auch, da die Basler seit der 64. Minute und der zweiten Verwarnung gegen Vesco mit einem Mann weniger spielen mussten. Der Platzverweis war eine harte Entscheidung, wie nach der Partie selbst Chams Captain Fabio Niederhauser sagte:

«Das Glück am Anfang, als Basel klar besser war, der Penalty und diese rote Karte – es lief heute vieles für uns.»

Nach der Pflicht wartet die Kür

Der SC Cham hat dank des achten Siegs im 13. Match auf drei Punkte zum Leader Yverdon aufgeschlossen. Der Spitzenkampf gegen die Waadtländer steht am 24. April auf dem Programm. Diesen muss sich das Team aber erst noch mit einem Erfolg am 17. April beim abgeschlagenen Schlusslicht Münsingen verdienen (15.00, Sandreutenen).

Infolge der Lockerungen der Coronamassnahmen dürfen ab Montag und damit gegen Yverdon offiziell 100 Zuschauer im Stadion Eizmoos dabei sein. Überdies dürfte es weiterhin zahlreiche Zaungäste geben.



Cham – Basel U21 1:0 (0:0)

Eizmoos. – 0 Zuschauer. – SR Risi. – Tor: 71. Doriano Tanzillo 1:0 (Foulpenalty). - Cham: Peterhans; Bender, Niederhauser, Wüest, Röthlisberger; Siegrist (87. Furrer), Loosli, Miranda, Riedmann (73. Giando Tanzillo); Wicht (60. Doriano Tanzillo); Rüedi (60. Wiskemann). - Basel U21: Gebhardt; Okafor, Lurvink, Soares (46. Stajic), Jakob; Sene (46. Manis), Gubinelli, Durrer (46. Suter), Stevanovic (73. Samba), Pululu (85. Vishi); Vesco. - Bemerkungen: Cham ohne Laisa, Miani, Thöni und Bühler (alle verletzt). – Lattenschuss Gubinelli (5.). – Verwarnungen: 41. Vesco (Foul), 45. Sene (Unsportlichkeit), 50. Röthlisberger, 62. Pululu, 68. Gubinelli (beide Foul). – Gelb-Rot: 63. Vesco (Foul).



Die Tabelle finden Sie hier.