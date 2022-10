Der SC Cham und der FC Solothurn spielen gegen Traditionsklubs

Fussball Der SC Cham und der FC Rotkreuz treffen auf Traditionsklubs Die Zuger Teams in der Promotion League und der 1. Liga spielen am Samstag gegen Brühl respektive Solothurn. 14.10.2022, 16.00 Uhr

Kann sich der SC Cham mit Luiyi Lugo (rechts) weiter nach oben orientieren? Bild: Raphael Biermayr (Nyon, 10. September 2022)

Der Fussballklub SC Cham rühmt sich gern seiner langen Geschichte, die im Jahr 1910 begann. Doch es gibt durchaus ältere Vereine, beispielsweise den 1901 gegründeten SC Brühl, den Meisterschaftsgegner vom Samstag auf dem Eizmoos (Spielbeginn 16 Uhr). Der Schweizer Meister von 1915 blickt in der jüngeren Vergangenheit auf unspektakuläre Jahre zurück. In der vergangenen Promotion-League-Saison spielten die Ostschweizer zwar gegen den Abstieg, vermieden diesen letztlich aber souverän.

In der laufenden Spielzeit haben sie gleich viele Punkte wie Cham geholt, weisen allerdings einen Abwärtstrend auf: Von den letzten vier Partien gewann Brühl keine. Cham hingegen fand in der jüngsten Runde dank eines 2:0-Erfolgs gegen den FC Zürich U21 aus der Baisse.

Als Solothurn den FC Basel herausforderte

Eine Liga tiefer gastiert der Aufsteiger FC Rotkreuz am Samstag in Solothurn (Anpfiff um 16 Uhr). Auch dieser Verein wurde 1901 gegründet. Ende der 1990er-Jahre stand er an der Schwelle zur NLA, 1998 verpasste er den Aufstieg im letzten Saisonmatch beim FC Basel vor über 36'000 Zuschauern.

Aktuell stehen die Solothurner als Vierte der 1.-Liga-Tabelle um sieben Ränge besser da als die Rotkreuzer. Der Vorsprung beträgt jedoch nur gerade drei Punkte. (bier)