SC Cham verlängert Vertrag mit Roland Schwegler

Fussball Der SC Cham verlängert den Vertrag mit Trainer Roland Schwegler Die Zusammenarbeit wird um ein weiteres Jahr verlängert. Somit steigt der 40-jährige Schwegler bereits in seine vierte Saison beim Sportclub. 31.03.2022, 10.53 Uhr

Roland Schwegler. Bild: PD

Der SC Cham belegt aktuell mit 34 Punkten aus 24 Partien den 6. Tabellenrang in der Promotion League. «Die guten Resultate, das funktionierende Team wie auch die engagierte und ausgezeichnete Arbeit sind Anlass genug, den Vertrag über die Saison hinaus zu verlängern», teilt der Sportchef des SC Cham Marcel Werder mit. Wie beim SC Cham üblich, erfolgt die Verlängerung jeweils für ein Jahr. «Die bisherige Zusammenarbeit wie auch die Bereitschaft die gleichen Ziele zu verfolgen, stimmen mich positiv. Kontinuität auf dem Trainerposten ist für mich zentral, schliesslich braucht immer alles seine Zeit. Daher freue ich mich auf die weitere Zusammenarbeit», so Werder.

Der Trainer wird in der Mitteilung wie folgt zitiert: «Ich freue mich sehr, dass ich mit dem Staff und Team weiter zusammenarbeiten kann. Die Entwicklung stimmt, der Verein und ich wollen gemeinsam in die gleiche Richtung und so macht es Spass.» In der laufenden Saison sind aktuell noch sechs Runden ausstehend, bevor es dann mit den Zusatzrunden weitergeht. Angesprochen auf die aktuellen Ziele mit der Mannschaft sagt Roland Schwegler: «Wir wollen die Saison mit einem Platz unter den ersten acht Teams abschliessen und uns somit direkt für die 1. Cup Hauptrunde in der neuen Saison qualifizieren. Das wird noch ein hartes Stück Arbeit. Aber ich bin überzeugt, dass wir das schaffen können.»

Am Samstag gastiert das Team auswärts beim FC Stade Nyonnais. Ebenfalls um eine Saison verlängert wurde der Vertrag mit Assistenztrainer Emilio Gesteiro. Auch er wird bereits seine vierte Amtszeit auf dem Eizmoos in Angriff nehmen. (rh)