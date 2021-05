Fussball Der SC Cham weiss mit Marin Wiskemann einen echten Helden im Team Der 23-jährige Stürmer sorgte im vergangenen Jahr in einer Zürcher Badi für Aufsehen. Er ist mit sich und der Welt zufrieden – ausser in Bezug auf seine Torquote. Martin Mühlebach 21.05.2021, 05.00 Uhr

Der Zürcher Marin Wiskemann ist auf die laufende Saison hin zum SC Cham gestossen. Bild: Patrick Hürlimann (Cham, 19. Mai 2021)

Marin Wiskemann spielte als Junior beim FC Unterstrass Zürich und bei YF Juventus, ehe er den Sprung ins Fanionteam des erstgenannten Klubs schaffte. Von 2017 bis 2020 trug er die Farben des Erstligisten SV Höngg, für den er in der vergangenen Saison in 14 Spielen 11 Tore erzielte. Die Promotion-League-Vereine Rapperswil-Jona, YF Juventus und er SC Cham bekundeten ihr Interesse an der Verpflichtung des treffsicheren Offensivspielers.

Nach einem guten Gespräch mit den Chamer Verantwortlichen entschloss sich Wiskemann, die laufende Saison mit dem Zuger Vorzeigeklub in Angriff zu nehmen. Der Stürmer sagt:

«Das familiäre Umfeld, die kompetente Vereinsführung und das Spielkonzept des Trainers und das mit jungen Spielern bestückte Team gaben den Ausschlag.»

Der 23-Jährige eroberte auf Anhieb einen Stammplatz in der Startformation, den er nach einer Verletzung allerdings verlor. Fortan gelangte er mehrheitlich als Einwechselspieler zum Einsatz. Das änderte sich am vergangenen Wochenende im Spitzenspiel gegen den Leader Yverdon. Wiskemann dankte die Nomination mit seinem Treffer zum 1:1, der letztlich aber nicht zu einem Punktegewinn ausreichte. Cham verlor gegen den nun feststehenden Aufsteiger mit 2:3. Am Samstag wartet auf die zweitplatzierten Ennetseer der Vergleich mit Rapperswil-Jona (16 Uhr, Eizmoos).

Er will in die erste Elf zurückkehren

Marin Wiskemann ist ein Spieler, der eine grosse Laufbereitschaft fürs Team aufbringt und unerschrocken in die Zweikämpfe und Kopfballduelle steigt, wodurch er Präsenz auf dem Platz markiert.

Marin Wiskemann ist stehts mit vollem Körpereinsatz dabei. Valentin Flauraud/Keystone (Yverdon, 15. Mai 2021)

Selbstkritisch bemerkt er:

«In der laufenden Saison habe ich zu wenige Tore erzielt. Um den von mir angestrebten Stammplatz zurückzuerobern, muss ich im Abschluss effizienter werden.»

Über den grünen Klee lobt Marin Wiskemann den stark ausgeprägten Teamspirit, der nicht zuletzt der «ausgezeichneten Arbeit» des Trainers zu verdanken ist. «Roland Schwegler pflegt ein sehr gutes Umgehen mit uns Spielern. Er stärkt unser Selbstvertrauen, und er lässt einen Offensivfussball spielen, der uns Freude und Spass macht.»

Marin Wiskemann hält grosse Stücke auf Chams Trainer Roland Schwegler (Mitte). Bild: Christian Herbert Hildebrand (Cham, 8. Mai 2021)

Eine Kindheit im Paradies

Wiskemann wuchs als Sohn eines Schweizers und einer Brasilianerin in Vale do Capao, einem kleinen Ort im brasilianischen Bundesstaat Bahia auf. Er schwärmt: «Meine ersten Lebensjahre verbrachte ich im Paradies. Im nahe gelegenen Chapada Diamantina befindet sich ein Nationalpark mit Wasserfällen, Canyons und sauberen Flüssen, in denen man unbeschwert schwimmen und baden kann. Dazu kommt, dass die Menschen in diesem Landesteil freundlich und friedlich sind. Es gibt keine Kriminalität, und in Vale do Capao gibt es auch keine Polizei.»

Ein brasilianisches Sprichwort laute «Deixa a Vida me Levar» (Lass das Leben dich treiben). Marin Wiskemann versichert:

«Dieses Sprichwort ist auch mein Lebensmotto. Mit einer gelassenen Lockerheit, mit Zuversicht und mit mir und der Welt zufrieden, nehme ich Tag um Tag.»

Im vergangenen Sommer schaffte er es ausserhalb des Fussballplatzes in die Schlagzeilen: «Ich war im Schwimmbad am oberen Letten mit meiner Schwester Luana zum Mittagessen verabredet, als plötzlich ein Boot illegal den Fluss hinunterfuhr und die schwimmenden Badegäste gefährdete», erzählt er. Richtig schlimm sei es dann geworden, als der «offensichtlich betrunkene Kapitän» das Boot gewendet und versucht habe, wieder flussaufwärts zu fahren.

Als sich das Boot in der Strömung mehrmals um die eigene Achse gedreht habe, sei der Mann ins Wasser gesprungen. Das Boot habe sich den Badenden gefährlich genähert. Wiskemann erzählt: «Ich merkte, dass gehandelt werden musste. Ich sprang aufs führerlose Boot, brachte es unter Kontrolle und dirigierte es ans sichere Ufer.» Medien wie «Tele Züri» und «Blick» würdigten Marin Wiskemann danach als «Held vom Letten».

Man darf gespannt sein, ob er auch im Dress des Sportclub Cham noch für Heldentaten sorgen wird.