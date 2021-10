Dominique Suter, Trainer des SC Cham, hofft weiter

Fussball Der Trainer des krassen Aussenseiters aus Cham hat die Hoffnung längst nicht aufgegeben Der Überraschungsaufsteiger hat in der 3. Liga hartes Brot zu essen. Nach dem ersten Saisonsieg glaubt der Trainer Dominique Suter (32) aber umso mehr an den Klassenverbleib. Martin Mühlebach Jetzt kommentieren 22.10.2021, 05.00 Uhr

Dominique Suter legt im Training die Grundlage für weitere Erfolge seiner Mannschaft. Bild: Stefan Kaiser (Cham, 20. Oktober 2021)

Cham IV lag hauchdünn vor Zug 94 III an der Tabellenspitze der 4. Liga, als die Saison 2020/21 im Winter infolge der Covid-19-Pandemie abgebrochen wurde. Um die definitive Schlussrangliste erstellen und den Aufsteiger ermitteln zu können, mussten die favorisierten Stadtzuger noch zu einem Nachtragsspiel gegen Goldau antreten. Dominique «Döme» Suter, der Trainer von Cham IV, gesteht:

«Ich ging davon aus, dass Zug einen klaren Sieg einfahren und in die 3. Liga aufsteigen würde. Entgegen meiner Vermutung gewann Goldau, und wir stiegen unverhofft auf. Und nun müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass eine Stufe höher ein rauerer Wind herrscht.»

Die ersten acht Partien gingen verloren. Aber Cham IV kommt immer besser in Fahrt. Am vergangenen Wochenende vermochte es mit einem 2:1-Sieg über Ibach II die ersten Saisonpunkte einzufahren. Dominique Suter weiss natürlich sehr genau, dass er und sein Team dennoch viel harte Arbeit leisten müssen, um den angestrebten Ligaerhalt realisieren zu können. «Um den Abstieg verhindern zu können, müssen wir offensiv noch mächtig zulegen. Nach neun Spielen weisen wir ein Torverhältnis von 8:30 auf. Mit der Reaktivierung von Florian Dober erhoffen wir uns mehr Durchschlagskraft in der Offensive.» In der Abwehr müsse man lernen, die Routine auszuspielen:

«Mit einem Durchschnittsalter von knapp 29 Jahren ist unsere Mannschaft jungen und schnellen Spieler läuferisch massiv unterlegen.»

Das Leistungsgefälle innerhalb des Teams sei gross. Er sei deshalb froh und dankbar, dass er hin und wieder auf Spieler des A-Junioren-Teams und/oder des Zweitligisten Cham II zurückgreifen dürfe.

Trainer seit dem 16. Lebensjahr

Mit seiner Erfahrung und seinem unerschütterlichen Glauben an ein gutes Ende, ist Suter prädestiniert, Cham IV vor dem Abstieg retten zu können. 32-Jährige schlug schon früh die Trainerlaufbahn ein. Er erzählt: «Als B-Junior des FC Hünenberg zog ich mir einen Kreuzbandriss zu und hängte die Fussballschuhe an den Nagel.» Nicht für lange. Im Alter von 16 Jahren nahm der inzwischen mit dem Diplom B+ des Schweizer Fussballverbandes ausgestattete Suter eine Trainerkarriere in Angriff. Jene führte ihn über Hünenberg, das Team Zugerland und die Zürcher Grasshoppers zum SC Cham.

Mit Emilio Gesteiro, dem Assistenztrainer des Chamer Promotion-League-Teams, hat Dominique Suter ein Nachwuchskonzept erarbeitet, das die Juniorentrainer in ihrer Arbeit auf dem Platz unterstützen soll. Als Höhepunkte benennt Dominique Suter nebst dem Aufstieg mit Cham IV in die 3. Liga auch Situationen aus seiner Zeit in Zürich. «Wir haben im Trainingslager 2020 in Izmir spannende Spiele gegen türkische Teams ausgetragen und und an einem Hallenturnier in Deutschland die U13 von Bayern München aus dem Turnier geworfen.»

Offen für andere Kulturen

Ebenso toll waren seine Erlebnisse, die er während einer halbjährigen Reise durch sechs asiatische Länder zu sammeln vermochte. Suter erzählt: «Ich durfte viele Menschen aus verschiedenen Volksschichten und deren Lebenssituationen kennen lernen.» Auf einer Töfffahrt von Norden nach Süden durch ganz Vietnam habe er viel Interessantes hautnah miterleben dürfen.

Dominique Suter, der in Rüschlikon wohnt und als Primarlehrer in Zürich-Affoltern beruflich tätig ist, will sich mittelfristig zum Schulleiter ausbilden lassen. Das absolute Highlight in seinem Leben steht aber kurz davor:

«Mit meiner Verlobten Marisa Balmer ziehe ich demnächst nach Baar um, und im Sommer 2022 werden wir auf einem Weingut in Berneck unsere Heirat feiern.»

Zuvor gilt es, mit dem Team von Cham IV möglichst viele Punkte zu sammeln, um Abstieg in die 4. Liga entrinnen zu können. Ob das am Sonntag gegen den derzeitigen Tabellendritten Zug 94 II gelingt, ist allerdings fraglich (14 Uhr, Hertiallmend). Schliesslich handelt es sich beim Gegner um einen Mitfavoriten der Gruppe.