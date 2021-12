Der SC Cham verliert in Zürich das letzte Spiel im Jahr 2021

Fussball Der Zürcher Nachwuchs stoppt den Chamer Höhenflug Der Sportclub unterliegt dem U21-Team des Profiklubs mit 1:3 in der Promotion League. Es fehlte schlichtweg zu viel in seinem Spiel. Zudem schenkte er dem Gegner das Siegtor. Raphael Biermayr 04.12.2021, 19.14 Uhr

Cham mit Captain Fabio Niederhauser (in Rot) verliert nach drei Siegen in Folge wieder ein Spiel. Bild: Raphael Biermayr (Zürich, 4. Dezember 2021)

Der SC Cham hat es verpasst, das Jahr mit einem guten letzten Eindruck zu beschliessen. Nach drei Siegen in Folge setzte es in Zürich eine 1:3-Niederlage ab. Die Gäste machten es dem U21-Team des FCZ von Trainer Genesio Colatrella (Ex-Assistenzcoach in Luzern) leicht, ihn zu besiegen. Ein Aussetzer von Kevin Röthlisberger leitete das entscheidende Tor in der 36. Minute ein. Der Aussenverteidiger wollte den Ball einem Mitspieler zupassen, spielte stattdessen aber den Zürcher Salim Khelifi an. Der Stürmer mit Super-League-Erfahrung nahm das Geschenk dankend an und vermieste Chams Torhüter Marco Peterhans dessen Abschiedsspiel.