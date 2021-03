Fussball Die bereits bekannten Chamer Partien sind angesetzt Vier Begegnungen in der Promotion League sind bis zum Ende der Vorrunde noch ausstehend. Der weitere Spielplan hängt von der Platzierung des Teams ab. 30.03.2021, 09.00 Uhr

Zweikampf zwischen Nico Siegrist und Sally Sarr. Bild: Christian H. Hildebrand, Zuger Zeitung (17.Oktober 2020)

(bier) Der SC Cham wird die pandemiebedingt verkürzte Promotion-League-Saison am Sonntag, 11. April, wiederaufnehmen. Gegner ab 14 Uhr wird das U21-Team des FC Zürich sein. Nur drei Tage später gastiert der Nachwuchs des FC Basel auf dem Eizmoos (Anstoss um 19.30 Uhr), bevor die Chamer am 17. April nach Münsingen reisen werden (15.00). Die letzte Begegnung, mit der die Vorrunde zu Ende geht, bestreitet der Sportklub am 24. April zu Hause gegen den Topfavoriten Yverdon (16.00). Zuschauer sind keine zugelassen, die Partien werden auf der Website der Ersten Liga unter www.football.ch übertragen.