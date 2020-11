Fussball Die Frauen- und Mädchenteams werden als Bereicherung für die Zuger Vereine wahrgenommen Am Dienstag kann sich das Schweizer Frauennationalteam für die EM qualifizieren. Da drängt sich die Frage auf: Wie steht es eigentlich um den Frauenfussball im Kanton Zug? Michael Wyss 30.11.2020, 17.00 Uhr

Corina Lercher vom Team Menzingen/Ägeri (links) beobachtet den Zweikampf zwischen Janine Bühlmann vom FC Baar (Mitte) und Naomi Frey im 3.-Liga-Derby, das die Berglerinnen mit 3:1 gewonnen haben. Bild: Stefan Kaiser (Baar, 25. Oktober 2020)

In der Qualifikation zur Europameisterschaft 2022 bestreitet das Schweizer Frauennationalteam am Dienstag in Belgien die entscheidende Partie um den Gruppensieg. Dieser ist gleichbedeutend mit dem Ticket für die Endrunde. Seit der Weltmeisterschaft 2015 geniesst der Frauenfussball hierzulande mehr Aufmerksamkeit. In dieser Saison zeigt das Schweizer Fernsehen erstmals Partien der Women’s Super League live.

Im Kanton Zug ist der Frauenfussball fest verankert. In jüngerer Vergangenheit waren mit Selina Zumbühl und Sandra Betschart vom SC Cham oder der Steinhauserin Nicole Remund mehrere Spielerinnen auch für das A-Nationalteam tätig. Gegenwärtig haben die Klubs Baar, Cham, Hünenberg und Menzingen (in Zusammenarbeit mit dem FC Ägeri) Aktivteams gemeldet.

Über 100 Frauen und Mädchen in Baar

Claudia Mösch ist die Frauenverantwortliche beim FC Baar. Bild: PD

Die Vorreiterrolle im Kanton Zug nimmt der FC Baar ein, der mit einem Team in der 1. Liga vertreten ist. Im Verein ist Claudia Mösch die Verantwortliche für das «Ressort Frauen». Sie blickt auf die Geschichte zurück:

«Der Frauenfussball geniesst bei uns eine lange Tradition. Bereits 1983 wurde die erste Mannschaft gegründet, 1996 folgte der Startschuss des ersten Juniorinnenteams.»

Mösch erwähnt auch die Treue anderer: «Lisbeth Schicker, ein Gründungsmitglied, engagiert sich heute noch mit Herzblut und Leidenschaft für den Verein, wie auch viele Spielerinnen aus der damaligen Zeit immer wieder im Lättich anzutreffen sind. Das ist ein schönes Zeichen.»

Seit den Anfängen hat sich der Frauenfussball in Baar zu einer stattlichen Abteilung mit rund 120 Fussballerinnen entwickelt. Nebst dem Fanionteam zählt man fünf Juniorinnenteams, eine 3.-Liga-Equipe sowie eine Seniorinnen-Plauschtruppe. «Wir sind im Kanton Zug die Hochburg im Frauenfussball und gehören auch im Gebiet des Innerschweizer Fussballverbands seit vielen Jahren zu einer der grössten Abteilungen. Und darauf sind wir stolz», sagt Claudia Mösch. Der Vorstand des FC Baar würde die Frauen und Mädchen denn auch als Bereicherung für den Verein verstehen.

Der FC Baar stellt die grösste und erfolgreichste Frauenabteilung im Kanton Zug. Im Bild zu sehen ist ein Teil des 1.-Liga-Teams. Bild: Alexander Ineichen/PD

Als Grund für den Erfolg nennt sie neben dem Idealismus der Verantwortlichen die Konzentration auf den Aufbau einer Juniorinnenabteilung sowie die gesellschaftliche Akzeptanz des Frauenfussballs. «Es ist heute an der Tagesordnung und absolut kein Problem mehr, wenn ein Mädchen wünscht, Fussball zu spielen», weiss Mösch.

Die Erfolge des Nationalteams, dass sich 2017 auch für die EM qualifizierte, trugen zur Popularität bei, seien aber nur immer von kurzer Dauer. «Es ist bekannt, dass Mädchen weniger Fussball im Fernsehen mitverfolgen und auch nicht die Idole haben oder den Superstars nacheifern wie die Jungs, die von der grossen, weiten Fussballbühne träumen», führt Mösch aus.

«Das Interesse der Mädchen, Fussball spielen zu wollen, ist somit weniger den Erfolgen der Nati geschuldet. Vielmehr sind die Freundinnen der Treiber.»

Mit 20 Jahren schon Leaderin

Mit grosser Leidenschaft geht auch die 20-jährige Hünenbergerin Samira Iten ihrem Hobby nach. Sie ist die Spielertrainerin und beste Torschützin der 3.-Liga-Equipe. «Seit ich fünf Jahre alt bin, spiele ich in Hünenberg. Ein Leben ohne Fussball kann ich mir derzeit nicht vorstellen», sagt die offensive Mittelfeldspielerin.

Samira Iten nennt die Hünenberger Sportanlage Ehret ihr zweites Zuhause. Bild: Michael Wyss (25. November 2020)

Sie hat nebst der Schweizer Topstürmerin Ramona Bachmann auch den französischen Star Kylian Mbappé zum Vorbild. Iten entdeckte die Freude zum Fussball dank ihrer Eltern, die früher das Klubhaus des FC Hünenberg führten. «Ich war so immer auf der Sportanlage Ehret, es wurde zu meinem zweiten Zuhause», sagt sie. Das Interesse am Frauenfussball im Dorf hat ein «Luxusproblem» geschaffen, wie Samira Iten es nennt:

«Wir haben 27 Spielerinnen im Kader und könnten fast zwei Teams stellen.»

Robert Kehrli trainiert seit der laufenden Saison die Chamerinnen. Bild: PD

Die Hünenbergerinnen liegen in der Corona-bedingt unterbrochenen Meisterschaft mit sechs Punkten aus sieben Partien im achten Rang, einen Platz vor dem Lokalrivalen SC Cham. Jener hat sein Frauenteam freiwillig aus der 2.Liga zurückgezogen. Dies nach Vereinsangaben sinngemäss wegen der Erfolglosigkeit. In der abgebrochenen Saison 2019/20 holte das Team in elf Partien einen Zähler. Robert Kehrli ist seit der laufenden Spielzeit der Trainer. Er sagt: «Die Nachfrage ist vorhanden, der Frauenfussball wird sicherlich wahrgenommen und auch geschätzt im Verein.»

Im Berg übernehmen die Frauen Verantwortung

Mick Waltenspühl ist Trainer der Frauen von Menzingen/Ägeri. Bild: Oliver Frommenwiler/PD

Im FC Ägeri spielen die Frauen mit fünf Amtsträgerinnen eine tragende Rolle im Vorstand. Einer ihrer Kollegen ist Markus, genannt Mick, Waltenspühl. Er ist Vizepräsident und seit zehn Jahren Trainer des Frauenteams Menzingen/Ägeri. Dieses ist ebenfalls in der 3.Liga aktiv und liegt aktuell auf dem zweiten Platz. «Wir planen für die nächste Saison ein Juniorinnenteam», sagt Waltenspühl. Dies, da rund 40 Mädchen in den verschiedenen Juniorenkategorien A bis F spielen würden. «Wir stellen eine konstante Nachfrage fest», sagt der Trainer. Von einem Boom will er jedoch nicht sprechen. Er ist der Ansicht:

«Der Frauenfussball wird erst seit diesem Sommer regelmässig im Fernsehen gezeigt und vermarktet. Die Teilnahme des Nationalteams an der EM wäre sicher beste Werbung und könnte etwas auslösen.»

Vielleicht werden die Voraussetzungen dafür am Dienstagabend geschaffen.