FC Baar, SC Steinhausen, FC Hünenberg und Zug 94 vor Saisonstart

Fussball Die Zuger Drittligisten stehen vor Saison der Ungewissheit Die Teams aus Baar, Hünenberg, Steinhausen und von Zug 94 II haben ganz unterschiedliche Herausforderungen zu meistern. Martin Mühlebach Jetzt kommentieren 20.08.2022, 14.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Antonio Bozzi ist zurück als Trainer im FC Baar. Bild: Roger Zbinden (Baar, 6. August 2022)

Der Lättich-Klub nimmt die Saison 2022/23 mit einem neuen, aber altbekannten Trainer in Angriff: mit Antonio Bozzi, dem ehemaligen A-Junioren-Trainer des Vereins. Er war in der Saison 2018/19 bereits als Trainer der ersten Mannschaft tätig.

Bozzi, der vor drei Jahren aus privaten Gründen zurücktrat, erzählt, wie es zum Comeback gekommen ist: «Weil der vorherige Trainer Ricardo Pinto aus beruflichen Gründen nach Dubai zog, bot mir der Sportchef Urs Buob erneut den Trainerjob an.»

Der neue, alte Trainer betont, er freue sich auf die Aufgabe, da mittlerweile viele seiner ehemaligen A-Junioren im Kader der ersten Mannschaft vertreten seien. Sein Ziel ist es, dem Team den Spass am Training und am Spiel zu vermitteln und für eine gute Stimmung zu sorgen. Doch er betont:

«Selbstverständlich steht der sportliche Erfolg ganz zuoberst auf der Prioritätenliste. Wir wollen, wenn immer möglich, den langersehnten Aufstieg in die 2. Liga realisieren.»

Wie stark der FC Baar in der bevorstehenden Saison ist, könnte sich schon am Samstag (17.30 Uhr, Lättich) im 3.-Liga-Startspiel gegen Zug 94 II abzeichnen. In der ersten Runde im Regionalcup wusste die Offensive jedenfalls schon mal zu überzeugen: 7:4-Erfolg in Reiden, auch dank vier Treffern von Fatlum Sulejmani.

Ante Pekas (hier im Dress des FC Sarnen) will künftig Tore für den FC Hünenberg bejubeln. Bild: Philipp Schmidli (Sarnen, 18. Juni 2022)

Auch die Ennetseer nehmen die kommende Saison mit einem neuen Cheftrainer in Angriff. Flurin Stöckli (Ex-Ibach), assistiert von Oliver Camenzind, folgt auf Eloy Aneas. Der Hünenberger Sportchef Martin Kaufmann sagt zum Wechsel: «In der vergangenen Spielzeit rutschten wir im Verlauf der Rückrunde gegen das Tabellenende an. Wir waren mental angeschlagen. Um neue Impulse zu schaffen, wurde der Vertrag mit Eloy Aneas – auch auf seinen eigenen Wunsch – nicht mehr erneuert.»

Kaufmann ist überzeugt, dass das mehrheitlich zusammengebliebene Fanionteam wieder mit neuem Elan ans Werk gehen wird.

«Unsere Zielsetzung gilt kurzfristig einer Etablierung im vorderen Mittelfeld der Tabelle – und langfristig wollen wir einen Blick Richtung Aufstiegsrunde werfen.»

Mit dem erfahrenen Stürmer Ante Pekas (Ex-Sarnen und -Schötz), dem zentralen Mittelfeldspieler Salvatore Viola (Goldau) und dem Flügelspieler Erich Schnider (Rothenburg) verstärkten sich die Hünenberger. Das erste Pflichtspiel gewannen sie im Cup mit 2:1 gegen Adligenswil. Zum Meisterschaftsauftakt empfängt die Mannschaft am Samstag den FC Erstfeld (18 Uhr, Ehret), der in der vergangenen Saison die Aufstiegsrunde zur 2. Liga bestritten hat.

Die Steinhauser mit Matthew Dos Santos Mendes (links, im Testspiel gegen Ägeris Neil Rogenmoser) hoffen auf einen Lauf wie in der letzten Saison. Bild: Roger Zbinden (Steinhausen, 6. August 2022)

In der vergangenen Saison duellierte sich der SC Steinhausen lange Zeit mit Baar um den zweiten Tabellenrang, der zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde berechtigt. Doch gegen Ende der Saison ging dem SCS die Luft aus – die Aufstiegsträume platzten.

Dessen ungeachtet darf festgestellt werden, dass das Team unter der Leitung von Cheftrainer Igor Tadic und dessen Assistenten Enzo Puntillo grosse Fortschritte erzielt hat und selbst höher dotierte Teams zu ärgern oder gar zu bezwingen vermochte. Tadic sagt denn auch:

«Wir wollen die Herausforderung annehmen und die in der vergangenen Saison abgelieferten Leistungen bestätigen, zumal der Stamm des Teams zusammengeblieben ist.»

Als Stärke seiner Elf bezeichnet Tadic das Kollektiv und den guten Zusammenhalt. Wenn es Steinhausen gelingt, die Stabilität der Abwehr zu verbessern und die Anzahl der Strafpunkte zu reduzieren, dürfte erneut eine gute Rangierung zu erreichen sein – zumal der Cup keine zusätzliche Belastung mehr darstellt. Steinhausen unterlag Hitzkirch 0:1. Zum Meisterschaftsstart muss der SCS am Sonntag zum Liganeuling Engelberg. Das Spiel beginnt zu einer unüblichen Zeit: um 19 Uhr.

Zugs Trainer Egidio Verta will keine Rangierung als Saisonziel festlegen. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 27. März 2022)

Egidio Verta, der vor zwei Jahren als Trainer in Zug eingestiegen ist, verrät:

«Bei meinem Amtsantritt fand ich technisch gut ausgebildete Individualisten vor. In der Zwischenzeit ist das Team zu einer verschworenen Einheit zusammengewachsen. Das freut mich sehr.»

Was die Platzierung anbelangt, will sich Verta nicht festlegen lassen. Er betont: «Ich sehe meine Hauptaufgabe darin, die jungen Spieler meines Teams zu fordern und zu fördern und sie näher ans Fanionteam heranzuführen.»

Besonderen Wert lege er auch auf die Disziplin auf und neben dem Platz. In diesem Punkt bestehe noch ein Verbesserungspotenzial. Egidio Verta ist sich bewusst, dass die gewünschte Entwicklung seiner Jungs eine gewisse Zeit braucht. Deshalb sagt er: «Wir nehmen Spiel für Spiel und schauen, was letztlich herauskommt.» Das Startspiel in Baar (17.30 Uhr, Lättich) dürfe erste Erkenntnisse bringen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen