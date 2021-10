Fussball Ein blutleerer Auftritt des SC Cham gegen YB U21 Die Chamer verlieren die Promotion-League-Partie gegen die Young Boys Bern U21 nach einer 1:0-Führung mit 1:3 Toren Martin Mühlebach 24.10.2021, 17.00 Uhr

Chams Torhüter Marco Peterhans (Mitte) hatte im Spiel gegen die YB-U21-Mannschaft einiges zu tun. Bild: Roger Zbinden (Cham, 23. Oktober 2021)

«Spielt er oder spielt er nicht», fragten sich die 400 Zuschauer, die am Samstag den Weg ins Chamer Eizmoos gefunden hatten? Gemeint war Alain Wiss, der ehemalige Profi des FC Luzern, der im Verlauf der Woche vom SC Cham verpflichtet worden war.

Wiss, der fünf Monate vereinslos war, spielte nach nur zwei Trainingseinheiten mit seinem neuen Arbeitgeber während 63 Minuten – so als ob er stets im Einsatz gestanden hätte. An ihm lag es nicht, dass der SC Cham gegen YB U21 eine bittere 1:3 Heimniederlage einstecken musste. Das Spiel begann nämlich ganz nach dem Gusto der Platzherren. In der 5. Spielminute umkurvte Marin Wiskemann drei Berner Verteidiger, bis er im Strafraum gefoult wurde. Penalty. Wiskemann versenkte den Strafstoss gleich selbst.

Cham führte 1:0. Statt vehement den zweiten Treffer zu suchen, liessen sich die Platzherren von den technisch beschlagenen Gästen regelrecht vorführen. Die Chamer Abwehr sah sich mehrmals gezwungen, den Ball unkontrolliert aus der Gefahrenzone nach vorne zu schlagen, wo er von den Bernern sofort wieder abgefangen wurde. Die Elf von Trainer Roland Schwegler, die auf den abwesenden Offensivtrumpf Nico Siegrist verzichten musste, enttäuschte – aber sie vermochte den knappen 1:0 Vorsprung in die Pause zu retten.

Der Chamer Teamchef Walter Riedweg brachte die Darbietung seiner Mannschaft auf den Punkt, als er sagte:

«Einige Spieler in unserem Team laufen ihrer Bestform hinterher. Das Beste ist die knappe Führung. Um die wichtigen drei Punkte in Cham behalten zu können, muss im zweiten Durchgang eine klare Leistungssteigerung erbracht werden.»

Die vom Teamchef geforderte klare Leistungssteigerung schien tatsächlich zu erfolgen. In der 50. Minute verfehlte der im Allgemeinen glücklos spielende Lukas Riedmann das Tor der Berner nur knapp.

Zu wenig Reaktion – und ein schneller Gegenstoss

Das Aufbäumen der Chamer hielt nicht lange an. YB drückte dem Spiel schon bald wieder den Stempel auf und stellte die Weichen innerhalb einer Zeigerumdrehung auf Sieg. In der 74. Minute Aaron Appiah zum 1:1 Zwischenstand aus und nur eine Minute später schoss Nico Maier die Berner mit 2:1 Toren in Front.

Cham zeigte daraufhin Ansätze einer Reaktion, aber das Heimteam vermochte YB nicht in Verlegenheit zu bringen. Als Torhüter Marco Peterhans in den Schlussminuten bei einem Eckball für sein Team in den gegnerischen Strafraum eilte, um eventuell noch einen Zähler retten zu können, erzielte Nico Maier nach einem schnellen Gegenstoss (92.) noch den dritten Treffer der Berner, die einen verdienten 3:1 Sieg zu landen vermochten.

Trainer Roland Schwegler war mit seinem Team nicht ganz zufrieden. Bild: Roger Zbinden

Trainer Roland Schwegler befand: «Wir waren im Kopf zu wenig frisch», Alain Wiss bemerkte: «Wir müssen im Ballbesitz ruhiger spielen» und Teamchef Walter Riedweg sagte gar nichts mehr. Er hatte nach dem blutleeren Auftritt seines Teams unmittelbar nach dem Abpfiff sichtlich enttäuscht den Heimweg angetreten.

