Fussball Hariz Osmanbasic, der Wandervogel mit Torinstinkt, soll Rotkreuz zum Aufstieg verhelfen Der 24-Jährige ist schon bei seinem achten Verein. Die Rotkreuzer Verantwortlichen haben seinen Ehrgeiz angestachelt. Martin Mühlebach Jetzt kommentieren 01.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hariz Osmanbasic bringt Entschlossenheit in den Sportpark Rotkreuz. Bild: Mathias Blattmann (30. März 2022)

«Ich hatte schon mehrmals Kontakt mit dem Rotkreuzer Teammanager René von Euw, bevor er mich in der Winterpause zu einem Gespräch mit ihm, Trainer René Erlachner und Präsident Claudio Carbone einlud», erzählt Hariz Osmanbasic.

Die Vereinsverantwortlichen hätten das Interesse einer Verpflichtung signalisiert, aber offen und ehrlich gesagt, dass der Konkurrenzkampf innerhalb des Teams gross sei. Um einen Stammplatz zu erobern, müsse er stets sein Bestes geben.

«Diese Worte weckten den Kampfgeist in mir – ich unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2022 mit einer beidseitig gültigen Option auf Verlängerung.»

Der erste Eindruck vom Team habe ihm gezeigt, dass er eine gute Entscheidung getroffen hätte. Er habe von Beginn an das Vertrauen der Mitspieler – auch der Routiniers – und des Staffs gespürt. «Dieses Vertrauen will ich mit guten Leistungen rechtfertigen», verspricht Osmanbasic.

Das Kopfballspiel ist ausbaufähig

In den ersten drei Einsätzen im Dress des FC Rotkreuz hat er zumindest angedeutet, welche fussballerischen Qualitäten er besitzt: Schnelligkeit und Dursetzungsvermögen im gegnerischen Strafraum.

«Als junger Spieler habe ich noch Verbesserungspotenzial – vorab im Kopfballspiel.»

Mit guten Leistungen in den Trainings und in den Ernstkämpfen wolle er sich im FC Rotkreuz aufdrängen, mit dem Team in die 1. Liga aufsteigen und «dann schauen, wohin mein Weg noch führt».

Schon jetzt ist Hariz Osmanbasic weit herumgekommen. Vor seinem Übertritt zum FC Rotkreuz hat er schon für sieben andere Vereine gespielt. Als Höhepunkte nennt er die mit dem FC Ebikon bestrittene Aufstiegsrunde sowie den Cup-Auftritt mit dem SC Cham gegen Bellinzona im Sommer 2020, den die Chamer mit 2:1 gewannen.

Auch beim FC Ebikon glänzte Hariz Osmanbasic (Mitte) durch Torgefahr. Bild: Philipp Schmidli (Ebikon, 14. April 2018)

Der 1,80 Meter grosse Strafraumstürmer schwärmt: «Trainer René Erlachner legt grossen Wert auf den Zusammenhalt innerhalb des Teams. In der Vorbereitung auf die Rückrunde ist dieser ohnehin schon gute Zusammenhalt anlässlich eines Teamevents noch zusätzlich verstärkt worden.» Erlachner verstehe es ausgezeichnet, seinen Spielern aufzuzeigen, was sie gut machen und wo noch Verbesserungspotenzial bestehe. «Mir», verrät Hariz Osmanbasic, «hat der Trainer bereits wertvolle Tipps gegeben.»

Ratgeber sind der Vater und die Freundin

Wertvolle Tipps erhalte er auch von seinem Vater Halid, der in der zweithöchsten Liga Bosniens beim SK Podrinje als Stürmer auf Torjagd gegangen sei. «Mit positiven, aber durchaus kritischen Analysen meiner Leistungen auf dem Spielfeld trägt er viel zu meiner fussballerischen Weiterentwicklung bei.»

Der Vater und seine Freundin Alanja seien bei den Matches immer vor Ort. Anschliessend höre er jeweils, was die Mannschaft im Allgemeinen und er im Besonderen gut gemacht hätten, sagt Hariz Osmanbasic verschmitzt lächelnd. Ein spezielles Lob gebühre auch dem Rotkreuzer Teammanager René von Euw, der während der Spiele mitfiebere und mitleide und für jeden seiner Spieler ein offenes Ohr habe.

Das Team dürfe nicht nachlassen

Angesichts des Vorsprungs von 16 Punkten auf den dritten Platz – die Teams auf den Plätzen eins und zwei steigen Ende Saison auf – scheint der Aufstieg des FC Rotkreuz bereits besiegelt zu sein. Doch Hariz Osmanbasic warnt: «Wir müssen fokussiert bleiben. Da wir bisher noch ungeschlagen sind, versucht jeder Gegner, uns die erste Saisonniederlage zuzufügen.»

Das trifft auch auf den FC Adliswil zu, bei dem die Rotkreuzer am Samstag gastieren (18 Uhr, Sportplatz Tal). Die Spieler müssten strikte darauf achten, den Schlendrian nicht aufkommen zu lassen. Ausserdem birgt die Ausgangslage eine reizvolle Aufgabe, befindet Osmanbasic:

«Eine ganze Saison ohne eine einzige Niederlage abschliessen zu können, wäre sozusagen die Kirsche auf der Sahnetorte.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen