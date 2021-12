Der Geldgeber des SC Cham richtete deutliche Worte an den Trainer

Fussball Eine Aussprache um fünf vor zwölf hat den SC Cham wieder auf Kurs gebracht Die Fussballer liegen auf dem sechsten Platz in der Promotion League. Das freut auch den wichtigsten Geldgeber und glühenden Fan Walter Riedweg. Er hat auf dem Tiefpunkt deutliche Worte an den Trainer gerichtet. Raphael Biermayr Jetzt kommentieren 06.12.2021, 05.00 Uhr

Die Chamer haben bisher sieben Siege bejubelt. Bild: Christian Herbert Hildebrand (Cham, 21. August 2021)

Wenn der SC Cham nicht gewinnt, aber gut auftritt, kann Walter Riedweg das verkraften. Wenn der SC Cham aber nicht gut spielt und verliert, dann ist Walter Riedweg schwer enttäuscht. Das war zuletzt am 23. Oktober der Fall. Die Chamer hatten gegen den YB-Nachwuchs nach einer schwachen Leistung mit 1:3 verloren und waren auf Platz 13 gefallen in der Promotion League. Walter Riedweg verliess das Eizmoos wortlos. In der Folgewoche fand er seine Sprache wieder. Er sass mit Trainer Roland Schwegler zusammen und verlangte Erklärungen für Dinge, die ihm missfielen, und fragte ihn beispielsweise: «Warum wechselst du so spät aus?»

Walter Riedweg hat im SC Cham ein Hobby gefunden, das ihm teuer ist. Bild: Stefan Kaiser

Die Konstellation ist eine besondere: Der 78-jährige, in der Regel besonnene Hünenberger ist nicht einfach ein glühender Fan des SC Cham, für den ihn ein Aussenstehender halten könnte. Riedweg ist Teammanager, vor allem aber ist er der wichtigste Geldgeber der ersten Mannschaft. Ohne den früheren Eigentümer einer Rohstoffhandelsfirma wäre der Klub kaum fester Bestandteil einer Spielklasse, in der auch Profimannschaften mittun. Die Investitionen in Team und Infrastruktur im Laufe der letzten bald 21 Jahre, in denen er im Verein ist, dürften sich im siebenstelligen Bereich bewegen. Riedweg spricht nicht über Zahlen, sondern von «beachtlichen Mitteln».

Deutliche Worte an die Trainer

Doch gibt ihm das das Recht, sich in die Belange des Trainers einzumischen? Riedweg wehrt sich gegen diese Formulierung. Er betont seit jeher, dass er sich nicht einmischen würde.

«Aber mit ihm diskutieren und meine Meinung sagen, das darf ich.»

Und das tat er auch in jener Woche Ende Oktober nach der desolaten Vorstellung des Teams gegen die jungen Berner.

Was hat Walter Riedweg dem Trainer Roland Schwegler und dessen Assistenten Emilio Gesteiro in jener Aussprache gesagt? Magische Worte waren es nicht, aber deutliche: «Es ist fünf vor zwölf, jetzt müsst ihr punkten.» Jeder würde das im Zusammenhang mit Sport mit einem Ultimatum für den Trainer gleichsetzen. Doch Walter Riedweg reagiert ehrlich irritiert auf die Frage, wie viele Matches er Schwegler noch für die Wende zum Guten gab. Er sagt:

«Ich hätte Schwegi nie entlassen, sondern neue Spieler geholt.»

Die Loyalität zu den Trainern zeichnet Riedweg in jüngerer Vergangenheit aus. Vor Roland Schweglers Verpflichtung 2019 stand Jörg Portmann ganze sieben Saisons an der Seitenlinie der Chamer. Seitdem Riedweg ab 2003 als Transferverantwortlicher in Zusammenarbeit mit dem Sportchef amtet, waren es allerdings insgesamt acht Trainer. Der Sportchef hiess von seinem Einstieg bis heute Werder: Zunächst war es Hardy Werder, seit dem Winter 2009/10 ist es dessen Sohn Marcel. Jener war bei erwähnter Aussprache mit Trainer Roland Schwegler zugegen.

Seit 2003 ist Walter Riedweg Transferverantwortlicher, damals mit Sportchef Hardy Werder (vorn, links) und Trainer Paul Börlin (vorn, Zweiter von links). Bild: Werner Schelbert (23. Juli 2003)

Ex-Profis finden normale Arbeit

Der Zuschauerzuspruch in Cham ist zum Leidwesen von Walter Riedweg bei Meisterschaftspartien überschaubar geblieben. Diesbezüglich macht es keinen Unterschied, ob das Fanionteam in der dritthöchsten Schweizer Liga spielt oder tiefer. Wesentlich einfacher sei es dank der Klassierung aber, Spieler nach Cham zu locken. «Ich werde häufig von Interessenten angerufen», sagt Riedweg.

Das habe nicht unbedingt mit Geld zu tun, sondern mit dem schmucken Kleinstadion – Riedwegs ganzer Stolz – und mit der Tatsache, dass die Mannschaft nur dreimal pro Woche trainiert. Ausserdem lässt der ehemalige Unternehmer immer wieder sein Netzwerk spielen, um Spielern Ausbildungsplätze und Arbeitsstellen zu vermitteln. Nicht zuletzt über die IG Cham, der sein Sohn Thomas seit letztem Frühling als Co-Präsident vorsteht. Auch dem namhaftesten Zuzug in Riedwegs bisheriger Wirkungszeit, Moreno Merenda, habe Riedweg den Einstieg in die Privatwirtschaft ermöglicht.

Moreno Merenda spielte von 2012 bis 2015 im Sportclub. Bild: Christof Borner-Keller (Cham, 10. August 2013)

Neuer Goalie gesucht

In den letzten 20 Jahren kamen viele Dutzend Spieler nach Cham und gingen wieder. Auch für die laufende Winterpause kündigt Riedweg Transfers an. Externe Zuzüge gebe es nur, sofern sich «echte Verstärkungen und keine Mitläufer» finden lassen. Klar ist: Für den scheidenden Marco Peterhans – er setzt künftig auf den Beruf – wird sicherlich ein neuer Torhüter verpflichtet.

Goalie Marco Peterhans entwickelte sich zu einem Leistungsträger. Bild: Stefan Kaiser (Cham, 28. September 2019)

Der SC Cham hat Spieler begrüsst und verabschiedet, er hat Erfolge gefeiert und Enttäuschungen verarbeitet. Neben dem Platz gibt es hingegen die eine oder andere Konstante im Verein, wie eben Walter Riedweg. Hat der 78-Jährige je in Erwägung gezogen, jemandem das Feld zu überlassen? «Wenn morgen jemand kommen würde, der das so weiterführen würde, dann würde ich sofort aufhören», sagt Riedweg. «Aber danach sieht es nicht aus.»

