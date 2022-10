Fabian Röösli vom SC Cham IV ist ein Vorbild in Sachen Einsatz

Fussball «Ich bin kein Extrakönner, ich spiele wegen meiner Leidenschaft»: Fabian Rööslis Einsatzbereitschaft ist sein Markenzeichen Der 27-jährige Verteidiger des SC Cham IV spricht mit uns über seine Zeit in Holland, über sein Fussballer-Vorbild und was es braucht, damit er auch mal laut wird. Martin Mühlebach Jetzt kommentieren 13.10.2022, 17.00 Uhr

Fabian Röösli (hier bei der Schiffsanlegestelle in Cham) wechselte in der Saison 2017/18 wieder zu seinem Stammverein. Bild: Stefan Kaiser (Cham, 12. Oktober 2022)

Fabian Röösli, ehemaliger F-Junior des SC Cham, ist in der Saison 2017/18 von Zug 94 zu seinem Stammverein zurückgekehrt. Heute spielt der Verteidiger mit Cham IV in der 3. Liga. Zuvor hatte er eine halbjährige Fussballpause eingelegt. «Mein Interesse galt der beruflichen Ausbildung, meinen Kollegen und der Fasnacht. Zudem wollte ich arbeiten, um etwas Geld zu verdienen», erklärt der 27-Jährige.

Das Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule Luzern schloss Fabian Röösli mit dem Bachelor ab. Er wollte gleich anschliessend den Master erlangen. Wegen der Coronapandemie sei dieses Vorhaben geplatzt. Vorläufig. Vom Sommer 2021 bis zum Sommer 2022 erwarb er in Amsterdam den Master in Human Resources.

Ein Jahr in Holland im Training

«In Amsterdam erlebte ich ein fantastisches Jahr. Die Holländer sind coole, gastfreundliche Menschen. Mir imponierte ihr Lebensstil», sagt Röösli und ergänzt: «Obwohl es eine Grossstadt ist, kommt keine Hektik auf. Die Stadt hat viele Parks – es hat Platz für alle. Reiche und arme Quartiere sind sozial gut vernetzt.» Er habe mit einem lokalen Amsterdamer Fussballklub trainieren können und sei sofort integriert worden.

Fabian Röösli ist Fan des früheren englischen Goalgetters Wayne Rooney. «Als kleiner Junge sah ich in der Zeitung ein Bild von ihm. Er trug einen speziellen Dress von Manchester United. Dieses Bild gefiel mir derart gut, dass ich ein Fan von Rooney und Manchester United wurde.»

Rooneys bedingungslose Hingabe, alles fürs Team und den Verein zu tun, habe ihn fasziniert, sagt Röösli. Und diese Einsatzbereitschaft hat ihn geprägt. Er verrät:

«In unserer Mannschaft gibt es talentiertere Fussballer als mich. Ich bin kein Extrakönner, ich spiele wegen meiner Leidenschaft, stets mein Bestes zu geben.»

Fabian Röösli (rechts) scheut keinen Zweikampf – auch in der Luft. Bild: Patrick Hürlimann, (Cham, 31. März 2019)

Auch im Trikot von Zug 94 grätschte Fabian Röösli leidenschaftlich gern. Bild: Christian H. Hildebrand (Zug, 4. Juni 2016)

Kein Spieler sei grösser als das Team

Als kleiner Knirps habe er davon geträumt, dereinst bei einem grossen Klub in einem grossen Stadion spielen zu können. «Doch meine Eltern forderten mich auf, den Fokus auf die berufliche Ausbildung zu legen, was ich dann auch machte», erzählt Fabian Röösli.

Mit seiner aufgeschlossenen, offenen, lebensfreudigen und freundlichen Art kommt er bei seinen Mitmenschen gut an. Im Privatleben kann Röösli kaum etwas auf die Palme bringen. Auf dem Fussballplatz jedoch schon:

«Ich mag es nicht, wenn sich Spieler übers Team stellen. Dann kann ich schon mal laut werden, obschon ich etwas ruhiger geworden bin.»

Vom Reisefieber gepackt

Der 27-Jährige hat schon viel von der Welt gesehen: Australien, das südliche Afrika, Mexiko und Kolumbien habe er bereist und viele Erkenntnisse gewonnen. Bei einem dreimonatigen Aufenthalt im südafrikanischen Kapstadt habe er mit Bewunderung festgestellt, wie die Menschen trotz grosser sozialer Probleme Lebensfreude an den Tag legen würden. Einen grösseren Kontrast zwischen Arm und Reich habe er nirgends anderswo zu sehen bekommen.

Nach seinen Zielen gefragt, antwortet Fabian Röösli: «Ich plane Schritt um Schritt. Zuerst will ich das Absolventenprogramm bei einer Grossbank gut nutzen. Meine Wissensgier auf dem praktischen Gebiet ist gross – ich möchte herausfinden, was ich nach dieser Ausbildung machen will.»

Auf dem Platz steht das nächste Ziel fest: Am Samstag eine Überraschung im Auswärtsmatch gegen den Leader Zug 94 II zu schaffen (18 Uhr, Hertiallmend). Fabian Röösli sagt zur Ausgangslage:

«Wir sind klarer Aussenseiter, aber wir werden mit einem gepflegten Offensivfussball versuchen, das Spiel in die Hand zu nehmen und ohne Angst zu agieren.»

Sollte es den Chamern gelingen, in Führung zu gehen oder lange kein Gegentor einzufangen, «liegt für uns etwas Zählbares drin», denkt Röösli.

