Der Ex-Profi Willi Pizzi kämpft mit Zug 94 gegen den Abstieg

Fussball Einst trainierte Willi Pizzi mit Weltklassespielern – nun spielt er mit Zug 94 gegen den Abstieg Der 26-Jährige spielt seit dem Sommer für den Erstligisten. Der Italiener träumt vom Aufgebot für das Nationalteam – Liechtensteins. Martin Mühlebach Jetzt kommentieren 05.11.2021, 05.00 Uhr

Willi Pizzi fühlt sich wohl bei Zug 94. Bild: Mathias Blattmann (Zug, 3. November 2021)

Der heute 26-jährige Willi Pizzi, im süditalienischen Casarano geboren, wuchs im Fürstentum Liechtenstein auf. Seine ersten fussballerischen Gehversuche machte er beim FC Balzers und im Team Liechtenstein. Im Alter von 14 Jahren verliess er sein Elternhaus Richtung Italien, wo er erst beim FC Turin und über den FC Lecce beim Serie-B-Club Pescara Calcio landete. Pizzi schwärmt:

«In Pescara konnte ich im Alter von 18 Jahren meinen ersten Profivertrag unterschreiben. Und ich durfte mit der ersten Mannschaft trainieren, mit den späteren Weltklassefussballern Marco Verratti, Ciro Immobile und Lorenzo Insigne, die den Aufstieg in die Serie A schafften.»

Mit sichtlichem Stolz schiebt Willi Pizzi nach: «Mit Lorenzo Insigne, der wie ich als hängende Spitze spielte, durfte ich nach den Trainings noch den einen oder anderen Ball aufs Tor schiessen.» Um Spielpraxis zu erlangen, wurde Pizzi an Ancona (Serie C) ausgeliehen, ehe er aus familiären Gründen zu seinen Eltern nach Liechtenstein zurückkehren musste. Als Spieler des Erstligisten Balzers durfte er mit der Junioren-Nationalmannschaft des Fürstentums ein Vier-Länder-Turnier bestreiten, ehe er über Tuggen, Linth, Brühl und YF Juventus Zürich im vergangenen Sommer beim Erstligisten Zug 94 landete.

Der Sportchef ist übergangsweise auch Trainer

Obwohl die Stadtzuger in zehn Spielen erst fünf Punkte holten und auf dem letzten Tabellenrang liegen, beteuert Willi Pizzi: «Wir sind ein gutes Team – wir sind weit unter unserem Wert platziert. Ich bin überzeugt, dass wir uns aus der misslichen Tabellenlage befreien werden – wenn es uns gelingt, aus den guten Individualisten ein Team zu schweissen, das als Einheit auftritt.» Der Staff und die Vereinsleitung würden sehr gute Arbeit abliefern. Diese ist auch nach den jüngsten Entwicklungen gefragt: Die Zuger teilten am Dienstag mit, dass sie Trainer Vural Oenen freistellten und auf Trainersuche sind. Der Sportchef Besnik Reci führt das Team ad interim.

Willi Pizzi fühle sich trotz der sportlichen Baisse wohl bei Zug 94, er könne sich gut vorstellen, nach den vielen Vereinswechseln hier sesshaft zu werden. «Dass ich mit 14 Jahren mein Elternhaus in Richtung Italien verliess, lehrte mich schon früh, auf eigenen Beinen zu stehen. Ich bin schneller erwachsen geworden und habe mich als Mensch weiterentwickelt», führt er aus. Er lege grossen Wert auf eine gesunde Lebensweise. Ehrgeizig wie er sei, betreibe er ein regelmässiges Krafttraining, und er lasse sich vom Physiotherapeuten behandeln, um schnell regenerieren zu können.

Traum von der Nationalmannschaft

Willi Pizzi, der mit seiner Freundin Alissia Piperata in Zürich wohnt, verrät: «Meine Eltern und Alissia geben mir die Kraft, nach Niederschlägen schnell wieder aufzustehen und nach vorne zu schauen.» Seine Freundin, die derzeit an einer langwierigen Verletzung laboriert, spielt beim FC Zürich in der Women's Super League Fussball. «Wir fachsimpeln oft zusammen», sagt Willi Pizzi, «nach Niederlagen, die mich oftmals hintersinnen lassen, baut sie mich moralisch immer wieder auf.» Pizzi ist ein grosser Fan von Lionel Messi, dessen Talent und Spielweise ihn sehr beeindrucke. Der 1,67 Meter kleine Pizzi agiert bei Zug 94 hinter der Sturmspitze, ist schnell, dribbelstark und technisch beschlagen. Ein weiteres Plus ist, dass er gewisse Spielsituationen instinktiv erfasst und sich trotz der physischen Nachteile im eins gegen eins durchzusetzen vermag.

Willi Pizzi versucht, das Zuger Offensivspiel zu beleben. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 25. September 2021)

Sein grösster Wunsch ist es, diese Fähigkeiten auch im Team der liechtensteinischen A-Nationalmannschaft ausspielen zu können. «Mein Einbürgerungsgesuch ist in Bearbeitung», sagt der Italiener. Da er vom liechtensteinischen Fussballverband und vom Landtagsabgeordneten Manfred Kaufmann prominente Unterstützung erfahren dürfe, hoffe er, dass die Prozedur nicht lange dauert.

Am Samstag empfängt das Schlusslicht Zug 94 den Zweitletzten SC Buochs (16 Uhr, Hertiallmend). «Nach der enttäuschenden 1:4-Niederlage gegen den vormaligen Tabellenletzten Langenthal müssen wir unbedingt einen Sieg einfahren», weiss Willi Pizzi.