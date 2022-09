Fussball Er lernte von Urs Fischer, nun schiesst Elvedin Causi Tore für Zug 94 Der von YF Juventus Zürich zu Zug 94 gestossene, 29-jährige Mittelstürmer blickt auf eine Karriere als Profi zurück. Martin Mühlebach Jetzt kommentieren 09.09.2022, 05.00 Uhr

Elvedin Causi hat manchen Rückschlag weggesteckt und freut sich, bei Zug 94 zu spielen. Bild: Christian Herbert Hildebrand (Zug, 7. September 2022)

Der neue Stürmer von Zug 94 hat eine lange Reise hinter sich. Elvedin Causi machte seine ersten fussballerischen Gehversuche als 4-Jähriger bei den sogenannten Pampers des FC Zürich.

Bis zur U15 trug er die Farben des FCZ, ehe er über den GC-Nachwuchs zu den A-Junioren von YF Juventus Zürich stiess. Dort wurde er als 18-Jähriger in die erste Mannschaft berufen und erzielte nach eigenen Angaben Tor um Tor.

Damit machte der begnadete Linksfuss Werbung in eigener Sache. Der FCZ holte Causi zurück, wo er von der U19- bis zur U21-Stufe auf Torjagd ging und mit einem Profivertrag ausgestattet wurde.

Aus dem Traum wurde ein Albtraum

Ein Traum schien in Erfüllung zu gehen. Elvedin Causi durfte Anfang 2014 mit dem Super-League-Team ins Trainingslager in die Südtürkei reisen. Die Erinnerung daran kommt einem Albtraum gleich: Der talentierte Stürmer erlitt eine schwere Blutvergiftung.

Er musste nach dem Rückflug in die Schweiz eine Woche lang auf der Intensivstation behandelt werden. Rückblickend sagt er:

«Ich dachte, es ist vorbei, ich werde nie wieder Fussball spielen können.»

Elvedin Causi (rechts, gegen den damaligen Krienser und heutigen Chamer Manuel Fäh), war ein Leistungsträger bei YF Juventus Zürich. Bild: Manuela Jans-Koch (Emmenbrücke, 30. Oktober 2021)

Grosse Konkurrenz im Sturm

Doch Causi genas, aber er hatte viel Körpergewicht verloren und war geschwächt. Unter Trainer Urs Meier fand er erneut Unterschlupf im Kader der ersten Mannschaft. An den Stars wie Yassine Chikhaoui, Amine Chermiti oder Mario Gavranovic gab es kein Vorbeikommen.

Aber es gab ein Trostpflaster. Im Cupfinal 2014 gegen den FC Basel sass Elvedin Causi immerhin auf der Ersatzbank des siegreichen FC Zürich. Die Goldmedaille hängt heute noch in seiner Wohnung in Birmensdorf.

Schlussstrich nach Verletzungen

Nach dem Cupsieg heuerte er in Thun an. Doch ein Leistenbruch, ein Kreuzbandriss und ein Knorpelschaden beendeten die Profikarriere. Dennoch hat er positive Erinnerungen an die Zeit im Berner Oberland:

«Unter Trainer Urs Fischer konnte ich nochmals viel lernen. Fischer war mein bislang bester Trainer.»

Nach seiner Zeit in Thun absolvierte der gelernte Logistiker eine KV-Lehre und kehrte zu YF Juventus Zürich zurück, wo er in der vergangenen Saison mit 11 Toren und 20 Assists positiv in Erscheinung trat.

Die Familie erhält Zuwachs

Dass Elvedin Causi nun für das zwei Ligen tiefer klassierte Zug 94 spielt, hat verschiedene Gründe. «Der Weg von Birmensdorf nach Zug ist nicht weit. Die Infrastruktur auf der Hertiallmend, die Führung durch den Staff und das familiäre Umfeld des Vereins passt – ich fühle mich sehr wohl», sagt der 29-Jährige.

Er ist mit Irina verheiratet und Vater der 3-jährigen Aleyna. Sie wird im Oktober ein Schwesterchen bekommen, auf das sich die ganze Familie freut.

Ausserdem studiert Causi in Oerlikon Betriebswissenschaft. Vorausblickend sagt er: «Ich möchte in absehbarer Zeit ein eigenes Unternehmen aufbauen. Vom Studium der Betriebswissenschaft erhoffe ich, die mir noch fehlenden Information und Impulse zu erwerben.»

Mit Zug 94 will Causi zurück in die 1. Liga. Bild: Christian Herbert Hildebrand (Zug, 7. September 2022)

Gute Stimmung in der Mannschaft

Causi lobt den Zuger Trainer Dragi Salatic, dem er eine professionelle Arbeit attestiert.

«Dragi spricht viel mit uns Spielern, und er macht ausgezeichnete Analysen des jeweiligen Gegners.»

Das Team sei sehr lebendig – jeder Kaderspieler komme gerne zum Training, die positive Stimmung sei stets greifbar.

Um den angestrebten Aufstieg realisieren zu können, müsse die Selbstkritik eines jeden Einzelnen noch geschärft werden. Man müsse zuerst bei sich selber schauen, was man besser machen könnte, und die Fehler nicht woanders suchen.

Mit dieser Aussage beweist Causi ein mannschaftsdienliches Denken. Und der begnadete Linksfuss mit dem ausgeprägten Torriecher übt auch gleich Selbstkritik. «Mein rechter Fuss ist noch verbesserungsfähig.» Er eifert Lionel Messi nach: «Es ist einfach sagenhaft, wie sich der Argentinier dank seiner ausgereiften Technik auf engstem Raum gegen drei, vier Gegenspieler durchzutanken vermag.»

Ruhiger, humorvoller Teamplayer

Elvedin Causi liebt es, seine Freizeit im Kreis der Familie und guten Freunden zu verbringen. Der ruhige, humorvolle Teamplayer von Zug 94 mag auch ein feines Essen und das Reisen in fremde Länder.

Besonders angetan habe es ihm die Ferien, die er mit seiner Frau auf den Malediven verbracht hat. Causi erzählt: «Ich bin skeptisch, wenn ich mir Ferienprospekte von Reisebüros anschaue. Aber auf den Malediven wurde ich mehr als nur positiv überrascht.»

Mit Zug 94 reiste er am vergangenen Spieltag der 2. Liga interregional nach Mendrisio. Beim 4:3-Sieg erzielte er seinen ersten Treffer im Zuger Dress. Am Samstag empfängt Zug 94 den FC Eschenbach zur nächsten Partie (16 Uhr, Hertiallmend). Elvedin Causi sagt zur Ausgangslage:

«Nach dem 4:3-Sieg beim Spitzenklub Mendrisio können wir mit viel Selbstvertrauen in dieses Derby steigen.»

