Fussball Erdauerter Sieg gegen das Schlusslicht: Jetzt winkt dem SC Cham das Topspiel Dank eines 2:0-Erfolgs beim FC Münsingen hat sich der Sportclub das Spitzenspiel in der Promotion League gegen den Leader Yverdon verdient. Der Chamer Trainer Roland Schwegler steht vor einer kniffligen Entscheidung. Raphael Biermayr 17.04.2021, 18.12 Uhr

Anthony von Arx war heiser, aber glücklich. Der in der Winterpause vom FC Aarau verpflichtete Torhüter spielte am Samstagnachmittag in Münsingen erstmals für die Chamer. Der 19-Jährige hielt sein Tor beim 2:0-Sieg rein. Das war in den beiden Partien zuvor bereits seinem Konkurrenten Marco Peterhans gelungen.

Trotz der angesichts der Tabellensituation klaren Ausgangslage bedurfte es auch gegen den abgeschlagenen Letzten einen starken Torhüter, damit die zweitplatzierten Chamer den neunten Erfolg feiern konnten. In der 67. Minute parierte er einen Freistoss herausragend, nachdem er richtig spekuliert hatte. Von Arx sagte nach der Begegnung mit einem Schmunzeln auf den Lippen:

«Ich war froh, schoss er in die nahe Ecke und nicht in die weite.»

Anthony von Arx wehrt den gefährlichen Freistoss in der 67. Minute sehenswert ab. Bild: Raphael Biermayr (Münsingen, 17. April 2021)

Der Torhüter teilte die Ansicht, wonach die Chamer nicht sonderlich souverän aufgetreten waren. In der ersten Halbzeit verpassten sie es, den Sack gegen einen arg limitierten, wenngleich bei hohen Bällen gefährlichen Gegner zuzumachen. Vor allem Marin Wiskemann, der in der Spitze den Vorzug vor Célien Wicht erhielt, war ein Ärgernis. In der 27. Minute lief er allein auf den Torhüter Karrer zu, scheiterte aber sowohl zunächst am Torschuss als auch anschliessend am Pass auf den freistehenden Mitspieler. Dass die Gäste zu diesem Zeitpunkt trotzdem führten, war Nico Siegrist zu verdanken. Der Ex-Krienser bereitete in der 20. Minute den Treffer von Giando Tanzillo sehenswert vor.

Giando Tanzillo (ganz links) erzielt das 1:0 für die Chamer. Bild: Raphael Biermayr (Münsingen, 17. April 2021)

Der Sportclub wird für Nachlässigkeit nicht bestraft

Erst knapp 70 Spielminuten später jubelte der Favorit zum zweiten Mal. Lukas Riedmann hatte einen Konter erfolgreich abgeschlossen. Es war die einzig wirklich aussichtsreiche Torchance des Sportclubs in der zweiten Halbzeit. Zuvor hatte er einmal vom Unvermögen von Münsingens Markus Hubacher profitiert, der den Ball allein vor dem Tor verstolperte (54.). Das zweite Mal zeigte wie erwähnt Anthony von Arx, dass er Peterhans den Platz im Chamer Tor streitig macht.

Neben einem sicheren Auftritt bestach er bei seinem Debüt durch sein lautstarkes Ordnen der Vorderleute – daher die Heiserkeit –, er bekundete aber bei Abschlägen Mühe. Da dies auch keine Stärke von Peterhans ist, steht Chams Trainer Roland Schwegler bezüglich der Torhüterfrage vor einer kniffligen Entscheidung hinsichtlich des nächsten Spiels. Denn am 24. April steht das Spitzenspiel zu Hause gegen den Leader Yverdon an.

Münsingen – Cham 0:2 (0:1)

Sandreutenen. – keine Zuschauer zugelassen. – SR Thies. – Tore: 20. G. Tanzillo 0:1 89. Riedmann 0:2.

Münsingen: Karrer; Zaugg (61. Ribeiro), Rothen, Moser, Marinkovic; Gasser, Murina (72. Collard), Mustafi, Rebronja (81. Colaj), Hubacher; Christen.

Cham: von Arx; Bender (60. Röthlisberger), Niederhauser, Wüest, Suta; Siegrist (60. Wicht), Loosli, Miranda, D. Tanzillo (75. Hoxha); G. Tanzillo (75. Rüedi), Wiskemann (60. Riedmann).

Bemerkungen: Cham ohne Laisa, Miani, Thöni, Bühler (alle verletzt) und Neziri (nicht im Aufgebot). – Verwarnungen: 13. Niederhauser (Foul), 29. Mustafi (Reklamieren), 59. Wiskemann, 66. Wüest (beide Foul), 80. Rebronja (Foul), 90. Christen (Reklamieren).



Die Tabelle der Promotion League finden Sie hier.